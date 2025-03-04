肇事逃逸導致潛水員腿部受傷

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佛羅裡達州又發生了一起撞船逃逸事故，導致一名潛水員受傷。事件於 1.5 月 2 日下午 1 點左右發生在奧克蘭公園約 XNUMX 公里處，奧克蘭公園位於大西洋海岸的勞德代爾堡和龐帕諾海灘之間。

這名未透露姓名的男性潛水員從 18 公尺深的水下浮出水面，據報道他舉起了 SMB 或旗幟來表明他的存在。

據稱，駕駛潛水船的一名同伴看到迎面駛來的船，便大聲喊叫並揮手，以引起男司機注意水中的潛水員。該男子似乎意識到了警告，但仍然繼續撞向潛水員並繼續前進。

潛水員與船的螺旋槳接觸後，腿部被嚴重割傷，但當潛水船的駕駛員將他救起並送往海灘時，他仍然保持清醒。

工作人員使用止血帶止血，並呼叫了急救服務。該潛水員被送往布勞沃德健康醫療中心接受治療。

據了解，肇事船為白色，長 10 至 13 米，配有中央控制台和舷外馬達。該車當時正向北行駛，車上載有兩人。

任何有相關資訊或錄影的人都可以致電佛羅裡達州魚類和野生動物保護委員會（聯邦西部合作委員會) 正在調查此事，電話是 888-404-3922。

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