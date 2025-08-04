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受傷潛水嚮導的英勇行為引發上訴

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潛水嚮導澤佩達住院
潛水嚮導澤佩達住院

25 月 XNUMX 日，一名潛水嚮導在墨西哥度假勝地科蘇梅爾島被一艘快艇撞倒，情況危急， 迪韋爾內特事件報告 暗示他被擊中時正是為了保護另一名潛水員。 

事實上，經驗豐富的潛水長 Manolo Acuña Zepeda 似乎冒著生命危險，試圖拯救他負責的所有潛水員，而不是潛水員。

「馬諾洛英勇地將一群潛水員推開，躲過了一艘迎面駛來的快艇，這艘快艇當時正在受保護的海洋公園內的尤卡布礁上空非法高速行駛，」科蘇梅爾島著名潛水員約翰·弗林說道。 “在推開他的過程中，他被快艇撞倒，並被螺旋槳嚴重擊傷。”

潛水嚮導馬諾洛·澤佩達
潛水長馬諾洛·澤佩達

儘管他已經升起了個人水面標記浮標（SMB），可以提醒船隻水下或水面上有潛水員，但他仍然堅持不懈。多虧了馬諾洛的無私奉獻，他的生命得以挽救——但他現在面臨著多次手術和漫長的康復之路。

弗林發起了 GoFundMe 網站 使受災的潛水員能夠支付預計達到約 1 萬比索（約 40,000 萬英鎊）的醫院醫療費用。 

澤佩達在這起事故中失血過多，需要多次輸血。他目前仍在科蘇梅爾國際醫院接受治療，最初接受了手術，固定了右脛骨的複合性骨折，隨後又接受了另一次手術，修復了小腿另一塊主要骨骼——腓骨的斷裂。 

澤佩達的腳、手、大腿和背部的深層傷口需要進一步手術治療。他至少一年內無法行走，並將於2026年接受膝關節置換手術。

Zepeda 擁有 30 多年的潛水長經驗
Zepeda 擁有 30 多年的潛水經驗

「每一筆捐款，無論數額多少，都將直接用於支持馬諾洛的手術、治療和康復，」弗林說。 「他的腿部、下背部和腳踝傷勢嚴重。」截至今日（4月84日），透過500多筆捐款，已籌集到目標金額的XNUMX%。

來自加州的弗林開始了潛水事業 沙元體育 澤佩達於1990年在科蘇梅爾島成立，並直接參與了科蘇梅爾海洋公園的建立。澤佩達並非Sand Dollar的全職員工，而是以自由工作者的身分為該公司工作。

「馬諾洛不僅是一位擁有30年經驗的優秀潛水長，更是一位真正的英雄，」弗林說。 “讓我們團結起來，回報這位為了保護他人而付出一切的英雄。”

撞擊澤佩達的船隻被確認為 馬拉納莎據稱，該公司在未獲得國家自然保護區委員會頒發的許可的情況下進入了珊瑚礁區（柯南普）。官方調查正在進行中。

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