安大略沉船潛水教練不幸身亡

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據安大略省弗隆特納克警察局 (OPP) 稱，13 月 XNUMX 日下午在安大略省金斯頓市附近的岸上潛水點失踪的一名未透露姓名的男性水肺教練的屍體已被找到。

潛水員和他的夥伴潛入了一艘在靠近岸邊、聖勞倫斯河與安大略湖交匯處用導線標記的沉船上。據稱，他們對該地點非常熟悉，受害者據稱擁有超過 25 年的潛水經驗。

沉船現場的天氣溫暖而平靜，儘管水溫只有 4°C 左右。

另一名充當水面掩護的潛水員看到兩名潛水員中的一名浮出水面並大聲呼叫有人撥打緊急電話。然後，我們看到他的潛伴短暫浮出水面，然後就消失了，沒有留下任何氣泡痕跡。

下午 3 點剛過，緊急救援部門就接到了報警，金斯敦消防救援隊、警察和醫護人員迅速做出了反應。一艘船被派去接走這名浮出水面的潛水員，據報道，他在距離水面約 15 公尺處遇險，並被送往醫院接受輕傷治療。

海岸警衛隊船隻對該地區進行了廣泛搜索，直到晚上 11 點左右，之後 弗龍特納克 OPP 繼續與警方水下搜索和打撈小組合作行動。第二天，他們發現了潛水員的屍體，並通知了他的近親。安大略省驗屍官辦公室目前正在調查此事。

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