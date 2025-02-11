首次公開發行 (IPO) 擊中了科莫多水晶岩的英國潛水員

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英國潛水員羅伯特·博爾頓在 節日 2023 年在印尼出現——這是在潛水員中正式診斷出這種難以發現的疾病的少數情況之一。

上週，在溫徹斯特驗屍官法庭的調查中，驗屍官傑森·佩吉獲悉，65 月 17 日，這名 XNUMX 歲男子在科莫多國家公園一個著名景點潛水時發生了致命事故。會議紀要由 漢普郡紀事報.

博爾頓家住漢普郡畢曉普沃爾瑟姆，是一名經驗豐富的潛水員，在英國皇家海軍服役期間學會了潛水技術。這位海軍少校後來離開了軍隊，成為刑事辯護律師，並於 2016 年創立了一家金融諮詢公司。

他和妻子米歇爾參加了一次“夢幻巡遊”，當天他們正在探索水晶岩峰， 聯合國教科文組織世界遺產 這裡洋流強勁，海洋生物眾多，深受經驗豐富的潛水員的歡迎。他在水下待了不到10分鐘就意識到有問題了。

據稱，博爾頓在一名潛水嚮導的陪同下迅速浮出水面，但他的妻子形容他「眼神中充滿驚慌」。她說，他一直呼吸急促，摀著胸口。在水面上，他出現癲癇並昏倒，隨後乘坐快艇經過一個小時的顛簸將他送到大陸的醫院。

醫生診斷為IPO，但博爾頓並未恢復意識。他隨後被送往新加坡的一家私人醫院，並於潛水六天後在醫院去世。

米歇爾·博爾頓說，她的丈夫身體健康、體魄強健，是一名運動員。英國潛水疾病專家在調查聲明中 彼得‧威爾姆斯赫斯特博士 指出，年齡在 13 歲以上的潛水員發生 IPO（血管內液體洩漏到肺部）的風險高出 60 倍。

驗屍官表示：“威爾姆斯赫斯特醫生確信，博爾頓先生的潛水事故是由於浸沒性肺水腫引起的，這導致博爾頓先生遭受缺氧性腦損傷。”

他記錄了一次意外死亡，並記錄了博爾頓的潛水經驗、他對需要立即採取行動的快速認識以及他試圖浮出水面的行為。

巴哈馬鯊魚事件

比米尼灣 (Nicolerich123)

兩名游泳者在距離佛羅裡達州最近的巴哈馬群島比米尼島附近與鯊魚發生衝突後受傷，其中一人傷勢嚴重。當時正在 節日 來自美國的兩名男子於 7 月 XNUMX 日傍晚一起在海裡溺水，當時他們的下半身受傷。

據巴哈馬皇家警察局稱，他們在當地一家診所接受了緊急治療，然後被空運到新普羅維登斯島接受進一步醫療救治。目前，他們已經返回家園，其中一人將接受第三次手術，修復腿部傷口。

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