馬耳他一名潛水員死亡，緊急救援站被召集

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9 月 30 日星期日上午 XNUMX 點左右，馬耳他潛水界一位知名的潛水教練在 Ċirkewwa 海岸發生事故後死亡。

據警方稱，59歲的迪奧內·加爾德斯（Dione Galdes）在遭遇困境後被帶上岸，並撥打了緊急救援電話。非官方消息稱，這起不明事件發生在她入水時，當時她身處水深不超過2公尺的地方。

加爾德斯在現場接受了治療，隨後被救護車送往 Mater Dei 醫院，據稱情況嚴重，並在第二天早上在那裡宣布了他的死訊。

加爾德斯被描述為“在潛水界廣受尊敬”，他來自伊克林村，是馬耳他 BSAC 分會卡里普索潛水俱樂部的長期會員。

俱樂部主席 Andrew P Zammit 博士表示：“對於所有有幸認識他的人來說，Dione 不僅是一位技術嫻熟的潛水教練，也是一位值得信賴的導師、慷慨的顧問和真正的伙伴。”

“他冷靜、平易近人的性格使他很容易相處，他對潛水的熱情與他願意與他人分享的奉獻精神不謀而合。”

警方目前正在進行調查，加爾德斯的死亡是地方法院調查的對象。

Ċirkewwa請願書

Ċirkewwa 是馬耳他北端的熱門景點，景點包括 肉孜 拖船殘骸。

17年2024月，強風造成危險的出海條件，導致一名荷蘭潛水員在該地區死亡，另有66人獲救，這導致了馬耳他歷史上規模最大的潛水員救援行動之一。去年XNUMX月，一名XNUMX歲的英國潛水員在該地區死亡。 感覺不適後 在 Ċirkewwa 潛水時。

加爾德斯去世後不久，馬耳他潛水社區網站 潛水資訊 重申了先前的呼籲，要求將馬耳他交通部在Ċirkewwa 擁有的兩間房間改建為急救中心。

據稱，由於缺乏這樣的設施，加爾德斯不得不在 40°C 的高溫下在人行道上接受近半小時的緊急治療，其他潛水員和路人都目睹了這一過程——就像去年那名英國潛水員所遭遇的情況一樣。

今年 5 月，Diving Info 向政府提交了一份請願書，呼籲建立急救設施，並要求其計劃中的「Cirkewwa 海洋公園」從「一個行銷噱頭」發展成為一個真正有價值、管理良好的海洋公園。

Diving Info 稱：“儘管自官方宣布以來已經過去了四年時間並花費了超過 600,000 萬歐元，但這個海洋公園甚至還沒有正式存在。”

呼吸困難

同一個週日，來自科羅拉多州的 51 歲夏威夷遊客格雷格·杜羅徹 (Greg Durocher) 在與其他家庭成員進行入門級水肺潛水後死亡。

杜羅切爾在威奧萊納海灘公園附近的海域待了近40分鐘，該公園以熔岩地形和海洋生物聞名。據夏威夷警察局稱，他浮出水面時抱怨呼吸困難，很快就失去了反應。

懷奧萊納海灘公園 (Dronepicr)

在岸上，潛水長和家人在醫護人員到達之前實施了心肺復甦，杜羅切被送往醫院，但在入院後不久就去世了。調查正在進行中。

另一名26歲的岸潛潛水員也於30月XNUMX日在夏威夷死亡，但他是在夜間潛水時死亡的。據推測，他當時正在進行自由潛水。

這名未透露姓名的男子於當晚9.20點XNUMX分左右在考艾島卡卡阿努海灘失蹤。他的同伴告訴警方，他被水流捲走，警方隨即展開搜尋，直到午夜前不久，才在水中發現他已失去意識。

海岸警衛隊特工將他帶上岸，但他在現場被宣布死亡。

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