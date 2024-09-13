救線以潛水員死亡+沉船告終

它始於一項慈善行為，據報道，一名單獨潛水員執行了一項任務，從沉船中清除一條有纏結威脅的繩索，但最終以他的死亡和一艘救援船在充滿挑戰的水況下沉沒而告終。

伊利諾伊州溫思羅普港 72 歲帕特里克凱利的屍體從 36m 深的輪船殘骸中打撈出來 威斯康星 11月XNUMX日上午，在密西根湖。

前一天早上，這名水肺潛水員的妻子報告說他失踪了，因為他未能按預期在 11.30 之前返回船上。這艘鐵殼殘骸建於 1881 年，於 1929 年沈沒，位於湖西南岸 10 公里處，靠近伊利諾州/威斯康辛州邊界的普萊森特草原。

在沉船附近展開了搜救行動，參與人員包括 美國海岸警衛隊, 基諾沙縣治安官辦公室 和 Pleasant Prairie 警察和消防隊人員，並使用聲納設備和幾艘 ROV。

“沉船看守者”

當天下午 5 點左右，湖上的惡劣天氣意味著目前的搜救行動必須暫停到第二天。

然而，早在這之前，下午 2.30 點 XNUMX 分左右，基諾沙縣消防救援協會的潛水救援船就開始進水，被迫發出求救訊號。

其他船隻做出反應，20 名船員及其大部分設備獲救，隨後船隻沉入水深 3m（距事故發生地點約 XNUMX 公里）的地方。 威斯康星 沉船現場。該協會表示將與州自然資源部合作取回其船隻。

凱利的親屬告訴媒體，他是一名經驗豐富的潛水員，曾在 威斯康星 之前多次，並認為自己是「沉船的守護者」。他曾表示，他計劃收回繩子，因為擔心它可能會危及其他潛水員。

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