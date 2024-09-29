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馬耳他潛水員死亡調查認定醫生疏忽

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波蘭跳水運動員克日什托夫·比亞萊茨基
波蘭跳水運動員 Krzysztof Białecki 於 7 月在馬耳他的 Mater Dei 醫院去世

一名高壓醫學專家似乎將在馬耳他面臨刑事指控，該指控與 7 月居住在英國的波蘭潛水員 Krzysztof Białecki 的死亡有關。

當局報告了對死亡事件的權威調查的結論 馬耳他次數文件稱，如果被判犯有過失殺人罪，該顧問可能面臨最高四年的監禁和約 10,000 英鎊的罰款。

Białecki，48 歲，是波蘭潛水俱樂部的兩名成員之一 潛水探險家 於 6 月 65 日去世。他去幫助 Dominik Dubaj，後者在 XNUMXm 深的潛水中遇到了困難 波利尼西亞人 在開始不受控制的上升之前失事。兩人都進行了快速上升並錯過了安全停留， 據報導 on 迪韋爾內特.

杜巴傑在抵達瓦萊塔附近的 Mater Dei 醫院後被宣布死亡，被診斷為因攀登而遭受腦動脈氣體栓塞和肺氣壓傷。 

據報道，比亞萊茨基當時意識清醒且警覺，最初在高壓艙接受減壓病（DCI）治療，情況似乎有所好轉，但後來他出現心臟驟停，並於當晚 7.10 點 XNUMX 分去世。

調查結果

由地方法官 Joe Mifsud 領導的司法調查得出的結論是，潛水本身的組織者 Diveshack 水肺學校、位於斯利馬的 PADI 5* IDC 和 Tec Rec DIVE 中心或其他五名潛水員並沒有疏忽。被認為在緊急情況下採取了一切適當措施。

然而，人們發現醫院發生了一系列嚴重錯誤。這位尚未透露姓名的潛水和高壓醫學顧問在下午離開了該場所“很長一段時間”，將比亞萊茨基留給了一名下輩照顧，據說該下輩“仍在接受培訓，因此沒有能力處理併發症並做出關鍵的決定」。治療決定」。

受訓者被指示與顧問保持電話聯繫，並避免做出獨立的重大決定。 

潛水員在 Mater Dei 醫院死亡 (Johan Puhlemark)
馬耳他 Mater Dei 醫院（Johan Puhlemark）

下午 6.20 點 6.31 分，比亞萊茨基摘下了氧氣面罩，並抱怨腹痛加劇且呼吸急促。該學員已透過電話通知顧問並要求致電麻醉師準備心肺復甦，但該請求被拒絕。比亞萊茨基於下午 XNUMX 點 XNUMX 分心臟驟停，此時心肺復甦術團隊收到了警報。

顧問在下午 6.42 點 38 分才回來，但據說當時比亞萊茨基的情況已經很危急，XNUMX 分鐘後他就去世了。

調查發現，該顧問承認不知道潛水員作業的最大深度，假設不超過50m，這可能會導致規定的治療出現錯誤。

據說該顧問還在電話中誤診了比亞萊茨基的病情，懷疑是氧中毒而不是 DCI。 

在房間內最初的治療過程中，低壓閥門沒有正常打開，導致比亞萊茨基出現呼吸困難。問題解決後，沒有對治療的受損階段進行補償，導致他的血液中氮負荷增加並加劇了他的病情。

顧問建議給 Bialecki 注射鎮靜劑 Ativan，儘管它只是片劑形式，儘管 Bialecki 在下午 1 點 5.10 分服用了兩顆 XNUMX 毫克 Ativan 藥丸，但顧問認為沒有服用任何藥物。

關鍵時刻

顧問 已被暫停 當局調查結果顯示，比亞萊茨基在關鍵時刻的缺席以及對實習生的依賴導致了比亞萊茨基的死亡，而這名潛水員的治療管理不善甚至達到了疏忽的程度。

據稱，Bialecki 的死亡是近 40 年來首例在高壓艙發生的完全意識清醒的潛水員死亡事件。 

據該報報道，這位顧問現年43歲，擁有南非和英國的潛水醫學學位，並擔任潛水事件專家證人。

需求上升： 據報告，Mater Dei 高壓科室以及馬耳他戈佐綜合醫院的其他部門的潛水員治療有所增加。 馬耳他次數。 Mater Dei 上週表示，今年迄今已治療了 57 名潛水員，已經超過了年平均 50 名潛水員。

Mater Dei 前首席顧問 Stephen Muscat 博士指出，“馬耳他正在迅速成為技術潛水的聖地”，這是導致潛水員更容易發生事故的因素。


也在 Divernet 上： 馬耳他潛水員死亡後，鍋子顧問被停職, 馬耳他死亡事件來自英國最大的波蘭潛水俱樂部, 英國 DIVE-PRO 前往馬耳他救援, 潛水員在多風的馬耳他海岸潛水點死亡，17 人獲救

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