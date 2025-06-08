男子在訓練潛水時死亡，妻子和兄弟獲救

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據報道，6 月 XNUMX 日，一名男子在迪拜朱美拉海灘附近的水下進行入門級水肺訓練潛水時心臟驟停，最終死亡。

29歲的伊薩克·保羅·奧拉肯吉爾（Issac Paul Olakkengil）來自印度喀拉拉邦，但在杜拜生活和工作。他與家人一起度過了宰牲節假期，並和妻子雷什瑪（Reshma）以及住在阿布扎比的弟弟伊文（Ivin）一起參加了訓練。

三人都是工程師——奧拉肯吉爾 (Olakkengil) 是一名土木工程師，專門從事建築資訊模型，自 2019 年起就一直駐紮在阿聯酋。

奧拉肯吉爾的叔叔大衛·皮亞裡洛斯 (David Pyarilos) 向當地媒體表示，當時，這群人在一名教練的帶領下潛入水下，奧拉肯吉爾開始呼吸困難，並開始與其他人分離。

「大家都驚慌失措，被水沖了下去，」皮亞裡洛斯說。 「我聽說雷什瑪首先被救上了岸，然後是另外兩個人。」奧拉肯吉爾被送往附近的一家醫院，在那裡被宣布死亡。

進行訓練潛水的朱美拉海灘（Guilhem Vellut）

伊文也被送往醫院，但據說已經脫離危險。第二天他才得知弟弟的死訊。

皮亞裡洛斯說：「我們目前正在與相關部門協調，完成遺體遣返所需的文件。」死者家屬也接受了 杜拜警方 針對該事件的調查已經開始，所使用的潛水設備已被帶走進行檢查。

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