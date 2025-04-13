泰國潛水船再次發生火災

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泰國南部最近幾天連續發生兩起潛水艇引擎起火事件，不過所有乘客和船員都已獲救。

在最近一次事故中，18名遊客和泰國乘客以及12名船員於昨天（XNUMX月XNUMX日）凌晨不得不乘坐安達曼海的救生筏。

該船為35米鋼製 DiveRACE E級，帶領潛水員抵達考拉克國家公園，並停泊過夜，準備探訪 1980 世紀 XNUMX 年代沉沒的錫礦挖泥船殘骸 汶松 以及第二天周圍的珊瑚礁。沉船地點位於普吉島北部攀牙府塔普拉姆碼頭約 24 公里處。

凌晨 3.30 點 XNUMX 分，發現船隻機艙冒出大量煙霧。據操作員稱，機組人員使用滅火器對發電機進行了滅火，他們認為發電機是起火源。

然而煙霧太大，他們無法控制局面，於是決定將客人和船員疏散到救生筏上，並通知海軍

滅火（普吉島資訊中心）

燒毀的潛水船（普吉島資訊中心）

附近的一艘船宿， 拉格 來自微笑海豚潛水中心的工作人員來到船邊，將客人和船員接上船，據報道，所有人都沒有受傷。他們被轉移到塔普拉穆碼頭。

“我們將盡力幫助受影響的人，並將繼續確保問責，” 潛水比賽 業者在公開聲明中表示。據稱官方調查正在進行中。

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當地英雄

前一天（11 月 XNUMX 日），一艘較小的商船船尾發生火災， 奧·蘇皮蒂，因為引擎突然起火。

這艘船當時正從泰國灣東部達叻府 Koh Kood 附近的珊瑚礁浮潛之旅返回。飛機上載有一家四口——兩個孩子和他們的父母——他們一直住在閣骨島卡巴納度假村。

當引擎在他工作的地方附近爆炸時，16 歲的舵手馬納瓦特·比亞利 (Manawat Bialy) 的手臂和臉部嚴重燒傷，但據說他仍然繼續幫助家人安全進入水中，然後試圖撲滅大火。

熾熱的 Aor Subpiti

他和 18 歲的隊長 Supawat Rojanamol 最終不得不放棄控制火勢的努力。一艘路過的漁船和急救人員救了這家人，船員被送往醫院接受燒傷治療。

緊急服務部門於上午 11.40 點 XNUMX 分左右接到警報，官員表示火災似乎是意外，船用引擎符合所需的安全標準。

船隻操作員安卡納·阿皮班斯里 (Angkana Apibansri) 對救援人員的迅速反應表示感謝，兩名船員被當地人譽為英雄，預計他們將完全康復。

濤島事件

大衛約翰號發生火災（素叻他尼府公共關係辦公室）

這兩起最新事件發生不到一個月前，26 歲的倫敦背包客亞歷山德拉克拉克 (Alexandra Clarke) 在潛水包租船上失踪 大衛約翰 起火併沉沒。

22 月 16 日早上，火災發生時，克拉克是船上 10 名遊客和船員之一，火災發生在泰國灣西側濤島海岸約 XNUMX 公里處。

據推測，她從西南尖峰潛水點返回後，正在船尾的廁所裡，大約上午 10 點發生了火災。

據警方介紹，該船在加油時油箱溢油，引擎啟動時產生的火花點燃了蒸氣。當潛水員和船員跳入海中時，火勢迅速蔓延至整個機艙。接到緊急呼叫的私人船隻船員將他們救起。

該船最終沉沒，船長和正在加油的船員被指控疏忽大意。事件 據當時報道 on 迪韋爾內特.

游泳休息

這並不是泰國過去一個月發生的唯​​一涉及引擎故障的遊船事故。普吉島雙引擎日間遊船發生引擎爆炸並起火 塔納馬林 555 31 月 XNUMX 日，乘客們正在 Mai Thon 私人島嶼附近游泳。

這艘船當時正駛往皮皮島，船上載有三名船員和 33 名主要為俄羅斯人的遊客及導遊，據說在游泳休息期間，船長發現發動機出現故障。

爆炸發生時，他已經訂購了一艘替換船繼續航行。他與一名工程師和另一名機組人員受傷，三名遊客和他們的導遊被飛濺的彈片炸傷。一艘港口巡邏艇最終撲滅了大火，傷者被送往醫院。

根據當地媒體報道，普吉島尤其與遊船事故有關，導致當地政府在 2024 年加強隨機檢查計畫。

根據 泰國審查者 四月是泰國繁忙的新年（宋幹節）潑水節，道路和船舶事故通常會增加高達 50%。

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