音樂家跳水身亡：調節失誤還是酒精相關疾病？

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在 2019 年英國音樂製作人在澳洲潛水死亡的案件進行長期調查後，預計將於 XNUMX 月作出最終判決。

上週，聽證會已進入最後幾天，該聽證會的焦點是潛水員使用的租賃調節器遺失的維修日誌，目前驗屍官正在考慮證據。

37 歲的卡爾巴雷漢姆 (Karl Bareham) 在新南威爾斯州布里斯班附近的拜倫灣潛水時死亡。一個 2020 年 XNUMX 月英國調查 已經休會，據當時報道 迪韋爾內特此前，薩福克郡驗屍官聽說澳洲當局仍在調查巴雷漢姆使用的潛水設備以及事件的相關情況。

原定於 2024 年 XNUMX 月在雪梨驗屍官法庭開始的為期五天的聽證會，經過延長後才得以完成，討論的問題是潛水設備缺陷或與酗酒有關的潛在健康狀況是否是導致巴雷姆死亡的原因。會議紀要已在 監護人.

Bareham 曾是一名吉他手，後來成為加拿大創作歌手 Dallas Green 及其樂團的製作人和音響工程師 城市和色彩。 他已在多倫多生活了16年。

他們本月稍後抵達澳洲參加布里斯班藝術節，並預定於第二天（24 月 XNUMX 日）進行休閒船潛。

新南威爾斯州副驗屍官戴維·奧尼爾 (David O’Neil) 獲悉，巴雷姆的身體狀況不佳，情緒低落，但抵達時精神狀態良好。

該製作人具有 PADI 資質，此前曾進行過 21 次潛水，並在當天早上在 PADI 5* 潛水中心 Sundive Byron Bay 完成了進修課程，然後前往離岸 2.5 公里處的 Nguthungulli Julian Rocks 自然保護區潛水。

這是一個平靜而晴朗的日子。巴雷漢姆的司機和潛水嚮導稻垣優子 (Yuko Inagaki) 都表示，他們檢測到他呼吸中有酒精味，但驗屍官獲悉，雖然他可能宿醉或受到時差影響，但似乎並未受到不良影響。據稱，Sundive 對潛水員實施禁酒政策。

目錄 目錄 致命的跳水 調壓器維修 醫療意見

致命的跳水

Inagaki 最初帶領兩對夥伴，其中一對是 Bareham，另一對是 Sundive 教練 Andrew Nieuwenhof。

紐文霍夫稱，他沒有註意到巴雷姆的呼吸中有酒精味，也不認為他喝醉了，並表示自己已經認真檢查了巴雷姆的設備，包括調節器。

到達海底後，紐文霍夫抬頭看到稻垣正在幫助巴雷漢姆解決明顯的平衡問題。因此，教練知道稻垣和巴雷漢姆在一起，於是就和另一對夥伴一起前往托兒所，當他再次轉身檢查時，看到他們倆正在上升。

稻垣證實，巴雷漢姆曾表示，他在下降過程中難以平衡壓力，並且難以控制浮力，但在她提供幫助後，他示意沒事。

他們已前往苗圃，但當稻垣再次見到巴雷漢姆時，他已面朝上躺在 4 公尺外的海床上，部分身影被岩石遮擋。她遊過去，發現他的調節器已經從嘴裡掉下來了。

稻垣曾試圖恢復調節器但沒有成功，並將巴雷漢姆直立起來以進行緊急上升。在水面上對他進行心肺復甦術的嘗試失敗了，他於中午時分在帕斯海灘被宣布死亡。

拜倫灣隘口（安迪海伊）

調壓器維修

一名潛水專家證人在調查中表示，雖然每個人都需要知道誰是自己的潛伴，但這個系統並沒有失效，因為稻垣已經有效地從紐文霍夫手中接管了這一角色，而且他們並沒有與團隊分開。

驗屍官獲悉，巴勒姆從 Sundive 租用的 Mares 第二階段雪橇的吹嘴凸耳已經撕裂。目前尚不清楚這些部件是否在潛水前已受損，不過稻垣可不這麼認為。如果潛水員癲癇發作，他可能會咬穿它們。

一名警察潛水員發現調節器的開啟強度異常大，並表示在水下 9 公尺以上呼吸會變得非常困難，因此潛水並不安全。

一名服務技術人員認為，開裂程度幾乎是建議下限的兩倍，並否定了 Sundive 的說法，即這可能是後來由海灘上的鹽或沙子造成的。

在事故發生前近五個月的 Sundive 設備日誌中，記錄顯示第二級出現洩漏，但已由 Sundive 員工 Stephanie Rings 手動調整，但她並不是一名合格的技術員，而且只完成了 Mares 認可課程的一半。

林斯堅稱，她曾接受 Sundive 分包認證技術員湯姆·休斯 (Tom Hughes) 的培訓，而且他當時一直在監督她的維修工作，但代表該公司出庭的休斯否認對她進行過培訓或監督她的工作。

林斯表示，她先前已對巴勒姆的調節器進行過約 20 次同樣的操作，沒有出現任何問題。

Mares 調節器要求每 100 次潛水或每年進行一次維護，每 200 次潛水或兩年進行一次大修。 Sundive 的調節器每年維護一次，但該公司否認了在這段時間內調節器可能被使用多達 200 次的說法，稱這「極不可能」。

休斯證實，Sundive 的維護記錄在設備的使用時間和使用頻率方面不準確。

巴雷漢姆死後不久，Sundive 聯合主管 David Robinson 向警方提供了監管服務日誌的一頁照片。數據顯示，Rings 已於 2 年 2019 月 XNUMX 日調整了 Bareham 的調節器。

然而，Sundive 未能向法庭出示完整的日誌，而且日誌也未在潛水中心找到。 Rings 自己的律師想知道為什麼沒有提供證據證明自 5 月初以來調節器沒有再次進行維修。

當驗屍官詢問羅賓遜是否向調查人員隱瞞了記錄時，他沒有做出任何解釋。

醫療意見

醫學專家認為，儘管租用的調節器可能會增加呼吸工作量，但對大多數潛水員來說還是可以承受的，而且如果這是巴雷漢姆唯一的問題，他就能浮出水面。

經檢測，這名潛水員的血液中酒精含量相當於兩杯酒，可能是前一天晚上喝的。

三名提供證據的醫生一致認為，巴雷姆的酗酒和相關疾病使他容易受到溺水時引發的醫療事件的影響，但他們對實際死亡原因的理論範圍從浸泡性肺水腫 (IPO) 到酒精戒斷症候群癲癇導致溺水。

據報道，巴雷姆因過量飲酒而患上肝病，還可能患有心肌病或心臟肌肉疾病，這使他更容易發生 IPO（內溺水）。這會導致他缺氧並失去知覺。

該潛水員突然喪失行動能力，被認為可能是在突發心臟病或癲癇後溺水身亡，導致他在慌亂中取出或意外丟失了調節器。

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