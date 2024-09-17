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馬耳他潛水員死亡後，鍋子顧問被停職

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克日什托夫·比亞韋茨基 (Krzysztof Białecki)，死於馬耳他（潛水探險家）
俱樂部創始人 Krzysztof Białecki（潛水探險家）

6 月XNUMX 日，兩名居住在英國的波蘭循環呼吸器潛水員在馬耳他發生沉船潛水事件後死亡，現在其中一名潛水和高壓醫學顧問Krzysztof Białecki 的死亡情況受到質疑，一名潛水和高壓醫學顧問被停職在Mater Dei 醫院。

Białecki，48 歲，是倫敦一家公司的創辦人 潛水探險家英國最大的波蘭僑民潛水俱樂部，他一直在努力幫助一位會員、45 歲的 Dominik Dubaj，後者在 65m 深的潛水中遇到了困難。 波利尼西亞人 位於馬耳他最東端。 

兩人隨後不得不快速上升並錯過了安全停留點 在一次致命事件中 隨後有報道稱 迪韋爾內特.

據報道，這位不願透露姓名的顧問已經決定從醫院的高壓艙回家，只留下一名初級實習生來監測比亞萊茨基的康復情況。 

該指控由 馬爾他時報據報道，馬耳他衛生部已確認該顧問被停職，等待對比亞韋茨基死亡事件的權威調查結果。

完全清醒且警覺

兩名受傷的潛水員被馬耳他武裝部隊的一艘救援船從包租船上救起，帶上岸並由救護車轉移到首都瓦萊塔附近的Mater Dei。杜巴傑抵達後不久就在那裡去世了。 

據報道，比亞萊茨基患有減壓病，但在進入潛水室接受治療時“完全清醒且警覺”，據說當天下午他還向一名來訪的潛水中心員工豎起了大拇指。

人們原本認為他對治療反應良好，正在康復中，但當晚 7.10 點 XNUMX 分，他突然被宣布死亡。

據稱，Bialecki 的死亡是自 1985 年以來高壓艙內發生的第一起涉及完全意識清醒的潛水員的死亡事件，而這起事件是很久以前發生的，當時艙內設施仍在開發中。 

馬耳他專業潛水學校協會（PDSA據報道，他已呼籲旅遊部對該單位發生的事情進行內部調查，以安撫更廣泛的潛水界。

根據本 馬耳他次數這位潛水和高壓氧顧問擁有南非和英國的潛水醫學學位，並擔任潛水事件專家證人。


也在 Divernet 上： 馬耳他沉船潛水後 2 名波蘭人死亡, 英國 DIVE-PRO 前往馬耳他救援, 潛水員在多風的馬耳他海岸潛水點死亡，17 人獲救

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