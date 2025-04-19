反應敏捷的潛水專家將飛行員從火中救出

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一名澳洲潛水教練在弗雷澤島救出了一架墜毀的旋翼機飛行員，被譽為英雄。 又名 昆士蘭的 K'Gari。

旋翼機是一種小型飛機，使用無動力旋翼產生升力，並使用後螺旋槳產生前推力。事件發生於昨天（18 月 XNUMX 日）中午左右，現場平靜。

Mark Davies，業主兼教練 卡瑪潛水看到旋翼機低空飛行並撞上距離他所在位置僅 50 公尺的島嶼西海岸月亮角海灘。

他當時在 Whalesong Cruises 遊輪上擔任水手，帶領 40 多名賞鯨遊客。當旋翼機下降時，船員和客人正準備重新登船離開，他們幾乎喪命。

快速反應人員馬克戴維斯

戴維斯說，旋翼機聽起來好像燃料不足。它在沙灘上彈跳了一次，然後停下來並燃起火焰。他衝過去照顧因撞擊而從飛機上掉下來的飛行員。

儘管火焰和濃煙滾滾，潛水員還是成功地將傷者（據報道是一名 50 多歲的男子）從殘骸中拖了出來。

此時，飛行員似乎已失去意識，但戴維斯檢查發現他仍有呼吸，當救援人員到達時，他已經甦醒過來並能說話。戴維斯認為，如果降落在鬆軟的沙地上，或許就能挽救他的生命。

海灘上的場景（LifeFlight）

當戴維斯照顧引航員時，船員使用滅火器撲滅了大火。一個 生命飛行 航空醫療人員和昆士蘭救護服務中心的醫護人員對飛行員的脊椎、胸部和四肢受傷進行了治療。他被空運到布里斯班的醫院，情況穩定。

戴維斯自 2011 年以來一直在世界各地潛水，是 PADI IDC 參謀教練，最近熱衷於成為自由潛水教練。

“非常感謝我們的水手，來自 Karma Dives 的 Mark，他毫不猶豫地趕來幫忙，” 鯨歌遊輪 老闆 Rebecca Greenshields。 “他是一位英雄，如果他不在那裡幫忙，結果可能會更糟！”

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