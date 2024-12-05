讓青少年在第一次潛水時獨自一人的公司創下了罰款記錄

一名 18 歲少年在第一次水肺潛水時死亡，導緻美國明尼蘇達州面臨史上最大的工作場所罰款，金額超過 730,000 萬美元（576,000 萬英鎊）。

喬·安德森 (Joe Anderson) 於 21 月 XNUMX 日在蘋果谷 (Apple Valley) 的拉文湖 (Lac Lavon) 為哥倫比亞高地的一家釣魚湖 (Your Lake Aquatic Plant Management) 潛水清理雜草時去世。 致命事件已報告 on 迪韋爾內特 在6月。

安德森是伯特利大學的學生，計劃今年稍後去亞利桑那州學習商業，暑假期間他與 Your Lake 的其他五名員工一起工作。

Lac Lavon（戴夫·沙夫豪森/谷歌）

據明尼蘇達州職業安全局的一份調查報告稱，他被派去清除3-5m深處的雜草和其他垃圾，但當其他潛水員浮出水面時，他們意識到看不到他的排氣氣泡，於是前去查看發生了什麼事。OSHA).

安德森被發現時，他的調節器吹嘴已經脫落，躺在湖床上沒有任何反應。他是在嚴重體溫過低的情況下長大的，雖然經過了復甦，但三天後在醫院去世。

事實證明，安德森以前從未使用水肺潛水裝備潛水過。據 OSHA 稱，他只接受了另一名員工 10 至 15 分鐘的培訓，該員工沒有獲得水肺潛水認證。

OSHA 的調查得出的結論是，Your Lake 員工缺乏安全執行工作所需的適當經驗或培訓，並且沒有接受過心肺復甦術或其他急救等緊急應變程序的培訓。該公司沒有安全操作手冊，事件發生時也沒有潛水作業主管在場。

Your Lake 現在已被 OSHA 列為五次「故意」違反商業潛水安全標準的行為，這一類別是為據稱公司意識到危險狀況普遍存在但沒有採取合理努力消除這些標準的情況而保留的。

喬·安德森

其中三起違規行為的最高金額分別為 161,323 美元，另外兩起違規行為的最高金額分別為 123,200 美元。該公司正在對傳票提出異議。

達科他縣治安官辦公室仍在與縣檢察官辦公室一起進行刑事調查。

根據本 明尼蘇達明星論壇報安德森是明尼蘇達州兩年內第二位在水肺潛水清除水下雜草時死亡的工人。 2022 年180,850 月，一家名為Dive Guys of Wayzata 的公司的一名員工在Minnetonka 湖工作時溺水身亡，該公司收到五次傳票，其中兩次是因為故意違規，不過XNUMX 美元的總罰款在上訴後被減少。

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