紅海船宿遊輪撞上珊瑚礁後被遺棄

紅海潛水船宿 火鳥由總部位於赫爾格達的 Into The Blue 公司營運的這艘遊輪在撞上沙姆沙伊赫北部的珊瑚礁後必須撤離,不過目前據信它尚未沉沒。這艘船一直沿著亞喀巴灣向北航行,前往達哈卜。

根據埃及潛水和水上運動協會報道,這次碰撞事件CDWS) 對該船造成了“重大損壞”,該事件發生在 1 月 20 日凌晨 XNUMX 點左右。據報道,七名乘客和七名船員均平安無事。

據《Into The Blue》報道,CDWS 在凌晨 1.30 點 XNUMX 分左右接到了求救電話,此時船隻已經被疏散。商會通知當地海軍和陸地緊急救援部隊前往現場。

Into The Blue 報告說:「由於我們的船員和潛水導遊的迅速和專業反應,所有客人以及他們的護照和必需物品都在 16 分鐘內安全撤離。」「客人立即被轉移到陸地上並由導遊陪同。

“在乘客成功撤離後,我們的船員在確保其他個人物品和設備安全後也安全撤離。”

緊急救援人員於凌晨 2.30:3 至 XNUMX 點之間趕到現場,支援救援行動並「確保所有人順利轉移到附近的酒店休息和安全」。

可容納 16 人

這艘 2003 公尺長的潛水艇於 2019 年“由潛水員為潛水員建造”,並於 32 年進行了大修。 火鳥 共有 16 間客艙,最多可容納 25 位房客。船上載有兩艘 Zodiac 帆船以及兩艘可容納 XNUMX 人的救生筏。

Into The Blue 郵輪公司於今年 2 月從 Deep Blue Cruises 更名為 Into The Blue,該公司也經營 火鳥的姊妹船 雷鳥 和 50 米 武士刀.

火鳥 客人們被轉移到赫爾格達的酒店,等待返回自己的國家。據 CDWS 介紹,其中四名客人是德國人,一名瑞士人,另外兩名潛水員是埃及人。

Into The Blue 表示,他們一直在與當局合作,搶救仍可恢復的一切 火鳥。該公司表示:“我們感謝當局和我們敬業的團隊對這一情況的出色處理,我們將繼續致力於保障所有與我們一起航行的乘客的安全和福祉。”

這次事件是紅海潛水船災難系列事件中的最新一起,這些災難促使英國政府等地區監管機構呼籲加強對旅遊船安全措施的執行。 海上事故調查處。它已經發布了自己的 安全公告 為乘坐紅海船隻的英國遊客提供。

CDWS 表示, 火鳥 目前,旅遊部和其他部門正在對這一事件進行調查,儘管紅海地區宣布的許多此類調查的結果和結論很少公開。

