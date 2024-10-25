地區教練因循環呼吸器錯誤而死亡

一項調查發現，一名英國循環呼吸器潛水員五月在德文郡南部海岸附近死亡是「使用者錯誤」的結果。

72 歲的尼爾·巴克 (Neil Barker) 是一位退休品質經理，來自愛丁堡，但與妻子住在埃塞克斯郡切姆斯福德。他是切姆斯福德水肺潛水俱樂部的活躍成員，自 2022 年以來一直擔任該俱樂部的東部地區教練 英國水下俱樂部.

據報道，18 月 XNUMX 日，高級驗屍官 Philip Spinney 在埃克塞特驗屍法庭舉行了一次簡短聽證會，討論了他的死亡事件。 德文郡現場.

31 月 XNUMX 日，巴克在普利茅斯以東的濱海比格伯里附近的海岸潛水，有人看到他浮出水面，但隨後再次下沉，必須被帶回潛水船上。這 RNLI 接到緊急電話後，潛水員被送往普利茅斯德里福德醫院，在那裡他被宣布死亡。

死因被認定為溺水，但驗屍官表示，由於他的閉路循環呼吸器系統中的稀釋氣體太少，無法促進浮力和呼吸，巴克的死亡是由於用戶錯誤造成的。

「那些了解尼爾的人都會知道他是一個對潛水充滿熱情的敬業家庭男人，」巴克去世後 BSAC 說道。 「他是一名忠誠的 BSAC 志願者，無論是在他的俱樂部還是在國家層面擔任地區教練。我們將非常懷念他的存在。

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