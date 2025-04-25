菲律賓英國潛水員搜尋行動停止

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菲律賓海岸警衛隊取消了兩天的水下搜尋行動，搜尋 22 月 XNUMX 日在東內格羅斯省道因失踪的一名英國潛水員。

直到昨天（24 月 44 日），潛水隊和其他志願潛水員一直在努力尋找 XNUMX 歲的馬克大衛莫里斯 (Mark David Morris)。

海岸警衛隊 表示其沿海巡邏隊將繼續在廣大區域進行水面作業，希望能找到失蹤者——儘管國家警察也對莫里斯是否真的潛水錶示懷疑。

失蹤者：馬克·戴維·莫里斯（內格羅斯東方警察省級辦公室）

當地和省級減災管理辦公室 (DRRMO)、消防局以及包括來自該地區度假村和中心的專業人員在內的各種志願潛水員進行了一系列水下搜索。

當他們試圖尋找莫里斯時，被描述為「中等至強烈」的南風持續不斷，到 23 月 XNUMX 日，這次行動已經被稱為搜索和打撈行動之一。

直到早上才錯過

道因警方報告稱，莫里斯於週二下午 3 點左右離開了租住的公寓，他聯繫了當地一位朋友，告訴他自己要獨自去潛水。

該報告提到了“自由潛水”，但由於官方多次提及“水肺潛水”，因此仍不清楚莫里斯是打算水肺潛水、自由潛水還是浮潛。社群媒體頁面顯示他是潛水員，海岸警衛隊提到他的「潛水裝備」在公寓裡遺失了。

潛水員再次出發尋找失蹤的英國男子

據報道，莫里斯的妻子、42 歲的新加坡居民艾米麗·陳芬 (Emily Tan Fern) 在他離開公寓時正在睡覺，直到第二天早上 8 點，她才意識到他已經不見了，並報了警，警方隨即開始搜查。

莫里斯曾告訴他的朋友，他要去道因拉勞海灘度假村對面的海灘，但警方表示，由於沒有人目睹他下海，他們不得不探究他根本沒有去潛水的可能性。

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