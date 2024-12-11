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被判刑：策劃毒品陰謀導致 CCR 潛水員死亡的男子被判刑

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吉米·布萊利用可卡因交易來拯救生意
吉米·布萊利用可卡因交易來拯救生意

詹姆斯·布萊克·“吉米”·布萊(James Blake“Jimmy”Blee) 是可卡因走私陰謀的幕後黑手，該陰謀於2022 年導致一名巴西循環呼吸潛水員死亡，另一名潛水員在澳大利亞逃亡，他已被判處最高11 年XNUMX 個月的監禁。

26 月 64 日，布萊承認非法進口可卡因並偷運兩名巴西潛水員進入該國，該判決於 XNUMX 月 XNUMX 日作出。 XNUMX 歲的布萊 (Blee) 是昆士蘭州的一名前超級遊艇旅行社經營者，他在特洛伊·安德森 (Troy Anderson) 法官面前出庭受審。 新南威爾斯地方法院，澳洲最大的初審法院。

毒品是透過一艘散貨船的船體進口的 停靠在紐卡斯爾港 據當時報道，2022 年 XNUMX 月 迪韋爾內特

來自凱恩斯的布萊安排31 歲的巴西跳水運動員布魯諾·博爾赫斯-馬丁斯和32 歲的喬尼·費爾南德斯·達席爾瓦從印度尼西亞乘船偷渡到澳大利亞北領地的達爾文，然後將他們驅車向南運往紐卡斯爾。

走私——博爾赫斯、達西爾弗和布萊
左起：布魯諾·博爾赫斯-馬丁斯、喬尼·費爾南德斯·達席爾瓦和吉米·布萊

法庭獲悉，布萊本身就是一名水肺潛水員，他為這些人購買了價值12,000 澳元（6,140 英鎊）的潛水裝備，其中包括一個閉路循環呼吸器，然後才意識到他們沒有接受過使用潛水裝備的培訓。據報道法庭訴訟的國家媒體稱，布萊曾在華納灣和斯旺西兩次親自訓練他們。

19 月 42 日，布萊將這些人帶到紐卡斯爾，以便他們可以取回毒品。其中一個包裹被發現，但警方隨後發現了第二個包裹，其中裝有 1 塊 XNUMX 公斤重的可卡因塊，與博爾赫斯-馬丁斯的屍體一起被沖到港口。

達席爾瓦被閉路電視攝影機拍到，但從未被追蹤到——人們認為他可能攜帶了一些可卡因而逃脫了懲罰。布萊後來在試圖逃往新加坡時被捕。

法官指出，潛水員的死亡不能歸咎於布萊。他還明確表示，布萊並沒有採購這些毒品，也沒有將它們秘密存放在船上，而是簽訂了提取毒品的合同，他預計將為此支付 300,000 萬澳元（151,000 英鎊）。該計劃是在印度尼西亞向他提出的，他的大部分遊艇工作都是在那裡進行的。

警方拿著查獲的可卡因包裹
一名警察拿著一塊查獲的可卡因（新南威爾斯州警察部隊）

法官表示，布萊的「邪惡」計畫的動機與其說是出於貪婪，不如說是為了拯救一家受到新冠疫情嚴重影響的企業。

因毒品進口罪被判處七年零三個月的不得假釋期，但刑滿後，Blee 將有資格在 2029 年 12 月之前申請假釋。

Blee 23 歲的兒子 James Lake-Kusviandy Blee 對一項協助和教唆父親進口毒品的罪名以及另一項處理超過 100,000 萬美元犯罪所得的罪名表示不認罪，目前正在保釋候審。

也在 Divernet 上： CCR 潛水員被可卡因販運者“置之死地”, 可樂走私調查：三名潛水員的故事, 可卡因潛水員死亡：男子被捕

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