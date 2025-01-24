西班牙洞穴潛水員死亡引發呼籲控制

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卡塔赫納市議會表示，繼 37 月 18 日一名 XNUMX 歲的女潛水員在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系統死亡後，該市正準備收緊該系統的通行權。

這起事件發生在穆爾西亞海岸卡塔赫納附近的普拉納島 7 公里長的洞穴中，該洞穴是該國最長的活躍熱液網絡之一。

這名女子是英語教師洛雷娜·加西亞·馬丁(Lorena Garcia Martin)，她當時正在與一名潛水夥伴一起探索洞穴，但潛水夥伴在似乎陰暗的環境中與她失去了聯繫。晚上11點剛過，男子出現後立即向緊急服務部門報警。

響應者包括國民警衛隊的特別水下活動小組（通用電氣自動化系統）以及消防員、當地警察和護理人員。大約兩個小時後，凌晨 1.45 左右，馬丁的屍體被發現並被救出。一個 驗屍 作為調查的一部分正在進行檢查。

Cueva del Agua Group 繪製的洞穴系統

這是過去 35 年來在迷宮般的 Cueva del Agua 地區發生的第五起死亡事件，該地區有時被稱為「恐怖之路」。

過去 50 年來，人們一直在對這個洞穴進行探索。它具有一系列狹窄、充滿沉積物的通道，Cueva del Agua Group 在 7,169 月繪製的最新地形路線記錄其範圍為 XNUMXm。

當地行動

死亡事件發生後，國民警衛隊封鎖了位於市政土地上的洞穴入口。據說每年夏天每天會有多達 20 次潛水活動，但只有合格的洞穴潛水員才能探索其水下部分。

卡塔赫納市議會將該系統描述為“對專業潛水員的吸引力，因為它的規模是一個挑戰”，並表示目前正在與專家協商如何改進安全措施，包括控制潛水員進入和“設定一系列能力要求」 」。

馬丁的洞穴潛水資格等級尚不清楚。一位親密的朋友告訴媒體，她有豐富的潛水經驗：「她過去常常在開放水域練習，並參加了許多課程，其中一些課程是由來自國民警衛隊的 GEAS 培訓師指導的。

「洛雷娜不是一個喜歡冒險的人——她可以做任何活動，但始終遵守安全協議。我不知道那個山洞裡會發生什麼事。

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