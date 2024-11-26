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馬爾地夫鯊魚池潛水員被老虎咬傷頭部

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在鯊魚進食的地方戴上新奇的頭巾可能會引起挑釁（丹尼爾·布林克曼）
在鯊魚進食的地方戴上新奇的頭巾可能會引起挑釁（丹尼爾·布林克曼）

據報道，一名戴著色彩鮮豔新奇頭巾的中國潛水員在馬爾地夫一處熱門潛水地點被虎鯊咬傷後腦勺。

據報道，這名潛水員的傷口縫了 40 多針，但傷勢不明。 

這起事件於 15 月 XNUMX 日發生在首都馬累附近的胡魯馬累填海島上一個名為「Shark Tank」的地點。這群遊客並未在該地點提供潛水服務的當地潛水中心之一潛水，據信是從卡夫環礁南部的旅遊島馬富施乘坐快艇抵達的。 

據報道，導遊使用誘餌來吸引鯊魚。在該地區餵食鯊魚是違法的 馬爾代夫，並且無視這項限制導致了多起潛水員被咬的事件。

在創智贏家 (Shark Tank) 中可以看到虎鯊、牛鯊和飛旋鯊（丹尼爾·布林克曼 (Daniel Brinckmann)）
老虎、公牛、飛旋鯊和其他鯊魚和鰩魚參觀創智贏家（丹尼爾·布林克曼飾）

潛水員戴著橘色的「尼莫」魚形氯丁橡膠頭套，當誘餌在水中時，這種頭套可能會在混戰中迷惑鯊魚。 

軟骨魚習慣到訪該地點取食。鯊魚池 (Shark Tank) 位於牆的另一側，船宿停泊於此，漁船船員在加工前將捕獲物內臟去除。由於靠近首都，這裡的船隻交通量也相當可觀。 

近年來，該網站受到潛水員的歡迎，但據報道，由於許多業者按照自己的規則工作，因此存在風險。據說某些船隻甚至會使用該地點進行潛水登記，但一些較大的運營商以安全為由排除了帶客人前往那裡的可能性。  

「當我潛水這個地方時，情況很糟糕，」在這裡拍攝照片的攝影記者 Daniel Brinckmann 說道。 迪韋爾內特。 「你可以看到鮪魚垃圾直接從水面下沉，工人們將其鏟入水中，有效地形成了誘餌漩渦。

“如果潛水員離得太近或不注意並遠離水流，他們很容易陷入麻煩。”

現場最多可看到 200 條魟魚 (Daniel Brinckmann)
現場最多可看到 200 條魟魚 (Daniel Brinckmann)

另一位熟悉該地點的潛水員告訴記者：“進入水中後，你會立即看到大量大型飛旋鯊從底部冒出來，興奮地期待著被餵食。” 迪韋爾內特。 「去年有 50 多隻粉紅色鞭鰩，但它們似乎已經離開了。 

「然後你會遇到其他幾種鰩魚，一旦接近海底，吉他魚和牛鯊經常會出現。亮點是看到大鎚頭鯊和/或虎鯊。

“這不是適合沒有經驗的人的潛水——當然也不是檢查潛水。” 

也在 Divernet 上： 與老虎港的鯊魚一起單獨潛水, 誘捕區：馬爾地夫鯊魚的神秘食堂, 馬爾地夫鯊魚潛水事件襲來 珍珠船隊反擊, 馬爾地夫潛水員遭驚嚇鯊魚攻擊

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