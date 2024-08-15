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泰坦訴訟：拉什將自己視為深潛界的“特立獨行的天才”

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理查德·斯托克頓·拉什
OceanGate創辦人兼執行長斯托克頓·拉什

法國跳水運動員保羅-亨利·納爾格奧萊特 (Paul-Henri Nargeolet) 進行了更多跳水 泰坦尼克號 比任何其他人都要多，以至於他被稱為“泰坦尼克號先生”。

所以當他和其他四名船員在實驗船上死亡時 泰坦 去年，憑藉他豐富的經驗，他在海洋之門前往深海沉船的旅遊之旅中擔任領航員，這令人有些驚訝。

現在，Nargeolet 家族聲稱，OceanGate 及其已故創始人兼首席執行官理查德·斯托克頓·拉什(Richard Stockton Rush) 故意誤導這位前海軍指揮官，後者在18 年2023 月XNUMX日失蹤時正在駕駛這艘碳纖維船。 泰坦 比以前更安全了。 

他們還表示，與先前的報導相反，先前的報導稱，當 泰坦 如果發生內爆，他們實際上會事先收到即將發生的危險的警告，並在生命的最後時刻遭受「精神痛苦」。

該家族現已對 Rush、OceanGate 和其他參與開發的實體提起 50 萬美元的非正常死亡訴訟。 泰坦，請陪審團考慮致命事件的情況。

泰坦 離開水面兩小時後與其支援船失去聯繫，以及一場廣為人知的深海事故 搜救任務 持續了四天，殘骸才在距離地面不到300m處被發現。 泰坦尼克號船頭，深度3.8公里。

在訴訟中，家人聲稱拉什似乎以藐視業界標準為榮，積極塑造自己「深海潛水界『特立獨行的天才』」的形象。 

過去，他曾批評美國客船安全立法，因為該立法「不必要地將乘客安全置於商業創新之上」。

泰坦潛水器（OceanGate）
泰坦 潛水器 – 鈦圓頂、碳纖維船體 (OceanGate)

據稱，他的方法是使用廉價的羅技 視頻- 遊戲控制器到飛行員 泰坦。該家族表示，與之前任何潛水器不同，所使用的「時尚、現代、無線電子系統」依賴不間斷的電源。

該訴訟於 13 月 XNUMX 日向華盛頓金縣高等法院提起。 OceanGate 總部位於該州，災難發生後暫停了所有業務。 

“持續的粗心”

「奪走納若萊生命的災難性內爆事故直接歸因於 OceanGate、Rush 和其他被告在設計、建造和運營過程中持續的粗心、魯莽和疏忽。 泰坦，」原告說。

「納格奧萊可能是在做他喜歡做的事情時死去的，但他的死——以及其他人的死 泰坦 船員們——這是錯誤的。這 泰坦尼克號 自 37 年以來，專家已 1987 次降落泰坦尼克號，大部分為救援工作 泰坦尼克號郵輪公司 為展覽取回文物。

他與拉什和付費乘客英國億萬富翁哈米甚·哈丁、巴基斯坦裔英國商人沙赫扎達·達烏德及其兒子蘇萊曼一起去世。海洋之門要求他們在探險開始前簽署免責聲明，承認探險的風險。

「我們在訴訟中聲稱，斯托克頓·拉什是否對公司所經歷的所有麻煩保持透明。 泰坦以及之前的類似模型，像 PH Nargeolet 這樣經驗豐富、知識淵博的人不會參加，」代表該家族的律師 Matt Shaffer 說道。 

海岸防衛隊海上安全工程師調查泰坦的後鈦端蓋（美國國家運輸安全委員會）
海岸防衛隊海上安全工程師調查了從泰坦上回收的船尾鈦製端蓋（美國國家運輸安全委員會）

法律團隊的另一名成員 Tony Buzbee 表示：「我認為這很能說明問題，儘管華盛頓大學和波音公司在先前但類似版本的飛機設計中發揮了關鍵作用。 泰坦，兩人最近都否認與內爆的潛水器模型有任何關係。

安全記錄

深海潛水器通常享有良好的安全記錄，但通常由實心鈦製成，而不是由鈦製成，附著在輕質碳纖維主體上，如用於 泰坦

一些專家和潛在乘客 公開批評潛水器的設計 正如之前的報導所報導的那樣，早在旅行之前 迪韋爾內特，但他們的反對意見被拉什駁回，因為他試圖說服深海遊客支付高達 250,000 萬美元來參觀這個地方。 泰坦尼克號 網站。 

據說他聲稱安裝了先進的聲音安全系統，可以發出警告 泰坦如果船體在壓力下破裂的話，乘客應該會感到驚訝，但是設計用於放下壓載物並帶來壓力的機制 泰坦 據說緊急情況下的備份失敗了。

「根據專家的推算，他們在完全了解船隻發生不可逆轉的故障的情況下，會繼續下降，在事故發生之前經歷恐懼和精神痛苦。 泰坦 最終崩潰，」訴訟稱。

與 OceanGate 和 Rush 一起被列為被告的還有該公司的前工程總監 Tony Nissen 以及 Hydrospace Group、Janicki Industries 和 Electroimpact，據稱這些公司參與了設計和製造 泰坦

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