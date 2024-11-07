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兩艘知名潛水船起火

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藍色航行者號在馬爾地夫馬累附近起火
藍色航行者號在馬爾地夫馬累附近起火

據報道，兩艘潛水員熟知的船宿遊輪，一艘在埃及紅海運營，另一艘在馬爾地夫運營，據報道遭受了災難性火災。

三層甲板 努蘭，經營 紅海探險家據了解，昨晚（6 月 XNUMX 日）在代達羅斯礁起火，但起火原因尚不清楚。客人和船員從船上撤離並送往赫爾格達。

這艘36m 長的桃花心木船宿遊輪建於2006 年，從赫爾格達出發，運營紅海北部和南部航線，定期進行為期一周的南部航行，途徑兄弟號、代達羅斯號和埃爾芬斯通號。它最多可容納 24 位客人，並配有技術潛水員設施。 

紅海探險家公司在一份聲明中表示：“值得慶幸的是，所有客人和船員均已安全撤離，沒有受傷，現在所有人都已返回陸地。” 「儘管我們的工作人員做出了迅速而專業的努力，但火勢仍無法控制，我們也無法拯救MV 努蘭.

「雖然我們的客人和船員的安全是我們的首要任務，但 MV 的損失 努蘭 是深有感觸的。她不只是一艘船；她也是一艘船。對於我們和許多在船上分享難忘旅程的客人來說，她都是一個家。

「我們的客戶和業務合作夥伴所發出的善意和支持訊息讓我們深受感動。這些哀悼在艱難的一天帶來溫暖，我們非常感謝社區所展現的同情心。

「我們的團隊正在努力為在 mv 上預訂的客人尋找解決方案 努蘭 賽季剩餘時間。我們將盡快聯繫每位代理商和客戶，提供更多資訊。

藍色航行者號正在休息

同時，在馬爾地夫，37m 的鋼殼 藍色航行者號，經營 大師船宿今天（7 月 XNUMX 日）凌晨，在首都馬累附近的胡魯馬裡港口進行維護休息時起火，因此沒有客座潛水員參與其中，也沒有其他人員傷亡。

屢獲殊榮 藍色航行者號 該船建於 2001 年，擁有 26 間套房和 10 間客艙，可容納 XNUMX 位客人。它是主船隊中唯一一艘在馬爾地夫運營的船隻。

Master Liveaboards 表示：“在試圖控制火勢後，所有船員都安全撤離了船隻。” 「我們已經在評估火災對即將到來的旅行造成的問題。我們將適時聯繫可能受到影響的客人。

“我們感到欣慰的是，這次事件並沒有變得更嚴重，而且船上的每個人都很安全。”

本文已更新，包含紅海探險家的聲明.

也在 Divernet 上： 紅海潛水船致命火災、潛水員逃離紅海船宿大火、颶風潛水員死亡以及另一起船宿事件、海洋船宿在印尼起火後倖存者講述

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