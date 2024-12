英國對紅海潛水船的安全表示“嚴重關切”

最近發生的一系列紅海潛水船災難並沒有逃過英國政府調查人員的關注。

海上事故調查處 (MAIB) 剛剛公開了其擔憂,海上事故首席檢查員安德魯·莫爾 (Andrew Moll) 船長寫信給 埃及海事安全局 (EAMS) 表達了他的擔憂並要求全面參與其調查。

「從 MAIB 迄今為止獲得的證據來看,一些在紅海作業的埃及潛水船的安全令人嚴重擔憂,」該部門表示。

莫爾於 2005 年從皇家海軍加入 MAIB,自 2018 年起擔任該部門的首席檢查員,負責調查海上事故的原因,發布包含安全建議的報告,並旨在提高人們對海上事故如何發生的認識。

從最近發生的一系列涉及埃及潛水船在紅海作業的事件中,MAIB 重點關注過去 20 個月內發生的三起涉及英國公民的事件。

這些涉及 卡爾頓皇后飯店,於24年2023月XNUMX日傾覆,導致船宿被遺棄,但所有乘客和船員均獲救; 颶風,於 11 年 2023 月 XNUMX 日起火,造成三名英國國民死亡;並且,最近, 海上故事,於今年25月XNUMX日傾覆。

MAIB 表示,後者沉沒導致多達 18 人死亡或失踪,其中包括兩名英國國民。 迪韋爾內特 先前了解到,最新的傷亡名單共有11人,其中發現XNUMX具屍體,XNUMX人下落不明,並已向MAIB尋求澄清。

海洋故事(紅海省)

根據國際海事組織(IMO)傷亡調查規則中的協議,MAIB 已正式將英國註冊為埃及對這些事件的安全調查的「重大利益相關者」。

2024 年下半年以來埃及紅海也發生過其他此類事件 迪韋爾內特 涉及到 努蘭, 著火了 6 月 XNUMX 日; 演繹, 沉沒的 24 月 XNUMX 日;和 飛魚, 撞上了礁石 在25六月。

The MAIB says it is currently preparing a safety bulletin for publication, setting out the areas of concern that individuals intending to take a liveaboard diving 節日 in the Red Sea region should take into account before booking.

