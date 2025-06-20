英國沉船潛水傳奇人物傑米鮑威爾去世

英國沉船潛水員和混合氣體先驅傑米·鮑威爾被同時代人稱為“技術潛水傳奇”，在第一次世界大戰期間使用循環呼吸器潛水後死亡 G42 多佛海峽的魚雷艇沉沒。

50月18日星期三，鮑威爾在遠程潛水點完成了潛水，深度約XNUMX公尺。他的潛水-電腦 據船上其他潛水員稱，潛水報告顯示一切順利，並按常規進行了完全減壓。然而，卸下潛水裝備後不久，他報告肩膀疼痛，並接受了吸氧。

由於鮑威爾的病情似乎正在惡化，船長發出了緊急撤離的求救訊號。海岸警衛隊的直升機將鮑威爾送往皇家倫敦醫院進行穩定治療，隨後被轉移到附近的高壓氧艙。 鞭子十字醫院 接受皮膚彎曲治療，但未能康復並被宣布死亡。

滿滿的 驗屍 檢查尚未進行，調查正在進行中，海岸警衛隊保留了潛水員的設備，包括他的閉路呼吸器。

鮑威爾在其輝煌的潛水生涯中堅持使用開放式循環呼吸器，直到今年他才改用循環呼吸器。

最善良的靈魂

「所有高級/技術潛水界的人都知道他是這項運動的傳奇人物之一，」鮑威爾的長期潛水隊友兼好友利·畢曉普說道，她形容鮑威爾是他最好的朋友。 “每個人都知道他是一位真正的紳士，心地善良，是一位良師益友。許多人不僅欽佩他作為一名潛水員，也欽佩他作為一個人。”

鮑威爾去世時已年逾 50，他從 14 歲起就開始潛水。他是英國海星企業號潛水隊 (Starfish Enterprise) 的成員，該隊在 1990 年代是世界上首批使用混合氣體進行沉船潛水的隊伍之一。畢曉普說，鮑威爾和隊裡的其他成員「自學如何使用混合氣體，因為在開始潛水時，幾乎沒有任何課程可循」。

傑米鮑威爾 (Jamie Powell) 於 2024 年從多佛跳水（Leigh Bishop）

1994 年，鮑威爾成為 Polly & Simon Tapson 開創性的 路西塔尼亞 愛爾蘭附近的混合氣體探險。他還潛入了120公尺深的 不列顛尼克號 在早期探索開放電路的歲月中 泰坦尼克號的姊妹船，他的母親和妻子都在 1998 年尼克霍普 (Nick Hope) 領導的希臘探險隊中擔任支援潛水員。

他也參與了早期對深海沉船的探索，例如 HMS 鬥毆，HMS 愛德華七世國王，HMS 阿布基爾，HMS 霍格 和英國皇家海軍 克雷西 在1990年代。 「他曾在英吉利海峽潛入過數百艘無人見過的沉船，」畢曉普說。 “很多船長都認識他，也尊敬他。”

「普利茅斯商業潛水員兼教練托尼·希爾格羅夫認為他可能是他所認識的最好的潛水員，而像加里·金泰爾、約翰·查特頓和里奇·科勒這樣的美國沉船潛水員都曾與他一起潛水，並非常尊重他作為沉船潛水員和朋友。」

“傑米一直是我整個潛水生涯中的傳奇人物，”教練基蘭·哈頓評論道，而里克·艾爾頓補充道：“真是個悲傷的消息——傑米是潛水界的明星之一。”

“安靜的老鼠”

畢曉普形容傑米·鮑威爾在水下成就被媒體曝光時，表現得“像只安靜的老鼠”：“你得費勁才能從他嘴裡說出來。他會預訂潛水包船，但沒人能想到‘船上另一位潛水員’擁有如此豐富的潛水經驗。”

“He loved the history of 沉船 and restoring the artefacts that he so often came across.

近年來，他喜歡上了和新朋友一起在多佛海峽探索沉船，淺水區的潛水更符合他渴望更長時間潛水的願望。事實上，他晚年或許比以往任何時候都更熱愛潛水。

鮑威爾曾居住在倫敦西部，在希思羅機場為英國航空貨運服務工作了30多年。除了潛水，他還喜歡釣魚、斯堪的納維亞激流金屬音樂和比利時啤酒，並以標誌性的鬍鬚而聞名，這與他一貫的英國鄉村紳士裝扮風格相得益彰。

傑米鮑威爾留下了他的妻子貝琪和兩個女兒——他們都喜歡全家一起潛水。

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