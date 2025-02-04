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志工在斯凱島解救被拴住的鯨魚

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被纏住的座頭鯨（安東尼·里格爾）
被纏住的座頭鯨（安東尼·里格爾）

英國潛水員海洋生物救援隊的志工成功地將一頭被繩索纏住的座頭鯨從斯凱島養魚場救出。

BDMLR 於7 月30 日上午XNUMX 點首次獲悉這隻鯨魚的困境，下午三點左右，其大型鯨魚解救小組的第一批成員已從英國各地抵達蘇格蘭西部島嶼，更多成員連夜趕來加入他們的行列。

當地 BDMLR 醫護人員一直在監視這頭 9 公尺長的鯨魚，並努力確保公眾不會靠近它，而 Organic Sea Harvest 鮭魚養殖場則暫停了運營，並重新分配了工作人員協助救援工作。

下午拍攝的水下鏡頭顯示，隊員們原本以為的單圈繩子其實是雙層纏繞，一層繩子繞在鯨魚的頭部，另一層繩子纏住了它的左胸鰭。 

這似乎會使一項艱鉅的任務變得更具挑戰性，因為必須按順序剪斷繩索，以防止鯨魚帶著仍繫著的繩子遊走。 

第二天天剛亮，志工們就乘一艘小船到達現場，並確定鯨魚的體型、力量以及可能的壓力水平使得如果不小心靠近的話會很危險。 

鯨魚被困在斯凱島 OSH 鮭魚養殖場後獲釋（OSH）
斯凱島附近的 OSH 鮭魚養殖場（OSH）

然而，他們按照計畫成功剪斷了繩索，解救了魚鰭和魚頭，儘管直到上午 10.30 點 XNUMX 分才完成救援工作。

起初，這頭鯨魚似乎太過疲憊，對重獲自由毫無反應。隨後它向北出發，「奮力遊動，潛水並返回水面」。

養魚場表示：“救援過程中，我們清楚地發現這頭鯨魚之前曾被纏住過，而且身上帶著一種 Organic Sea Harvest 未使用過的舊繩索。” 「這條現有的纏繞繩在它遊過時纏在了農場的繫泊設備上面。 

「值得慶幸的是，BDMLR 團隊不僅成功將鯨魚從鮭魚養殖場中解救出來，還將它身上的其他繩索解開。

“海豚和鯨魚等海洋哺乳動物在鮭魚養殖場附近很常見，但它們極少接觸我們的養殖場。”

BDDMLR 還向海岸警衛隊、 蘇格蘭海洋動物擱淺計畫 以及無人機操作員安東尼·里格爾（Anthony Rigell）在這次被描述為「艱難的救援」過程中提供的支援。

也在 Divernet 上： 座頭鯨在蘇格蘭擱淺後重返大海, 七月有罕見且不尋常的鯨魚目擊事件, 海豚在康沃爾擱淺，BDMLR 已做好準備, 安格爾西島大量海豚擱淺

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