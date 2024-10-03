減少 25% 的英式壺會改善潛水員的服務嗎？

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用於治療潛水員的高壓艙（史蒂夫辛普森）
高壓艙（史蒂夫辛普森）

最近發生的一起事件涉及 減壓病的治療 在馬耳他並報道了 迪韋爾內特 引起水肺潛水員注意的是，即使到達高壓艙也不一定能在緊急情況下劃定界線。  

在英格蘭，國家醫療服務體系目前正在尋求加強其高壓氧服務，但與直覺相反的是，減少了為彎曲潛水員提供治療的中心數量。

作為高壓氧治療 (HBOT) 服務規範和提供者調試安排變更的一部分，該公司提議將總數從 8.2 個減少到 XNUMX 個。目前其網路維護費用每年為 XNUMX 萬英鎊。

英國國家醫療服務體系（NHS England）表示，除了倫敦和中部地區的高壓氧艙外，現有的高壓氧治療中心均位於海岸附近，良好實踐指南規定從症狀出現開始的最佳治療時間為六小時內，這對於氣體栓塞患者尤其重要。

據說該提案仍然使患者能夠在不超過四個小時的時間內到達最近的中心。

堅持實踐

NHS 表示，一些提供者目前治療的患者數量相對較少，這意味著每個工作人員要完成維持其臨床能力所需的最低數量的真實（而不是模擬）治療可能具有挑戰性。報告稱，目前所有的醫療服務提供者都沒有能力治療重症病患。

英國國家醫療服務體系（NHS England）發起了一項諮詢，徵求患者和廣大公眾對擬議變更的意見，稱此舉將提高患者獲得治療的及時性，減少危重患者獲得護理的差異，並且，通過新的追蹤程序，確保對患者的長期結果進行監測和審查。

作為跳水運動的管理機構， 英國水下俱樂部 表示已受邀代表潛水員的觀點和利益，並將正式回應諮詢。 BSAC 執行長 Mary Tetley 表示：“我們正在與參與此次磋商的其他各方進行對話，以便代表我們的成員獲得最佳結果。”

任何希望提交回饋的個人潛水員或團體都可以這樣做，但提交需要在 13 月 XNUMX 日之前完成。英國國家醫療服務體系（NHS England）建議民眾閱讀 諮詢指導、先前的平等健康影響評估與修訂後的服務規範 完成諮詢調查.

也在 Divernet 上： 潛水員敦促支持緩刑奧本室, 潛水員對減產的看法額外一個月, Paul Rose：藉助 Hyperlite 1 仍在潛水, 保險公司撤回根西島潛水員的保險

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