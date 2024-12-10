幫助 Fathoms Free 復活 Stingray

Fathoms Free 是一群志願潛水員，他們透過清除康沃爾郡和德文郡沿海水域的「ALDFG」（廢棄、遺失或以其他方式丟棄的漁具）和其他海洋垃圾來保護海洋野生動物和環境，以造福所有人。 尋求捐款 幫助資助傳奇的康沃爾潛水船黃貂魚的復興。

“ALDFG”也被稱為“幽靈漁具”或“幽靈漁具”，因為它不斷地“捕魚”、不分青紅皂白地纏繞、誘捕和殺死野生動物。這些被困的動物會死亡並充當誘餌，吸引更多的野生動物陷入死亡的惡性循環，直到幽靈裝置從環境中消失。

Fathoms Free 希望復興 Stingray，使其恢復昔日的輝煌，以提高該地區的海洋保護能力，並延續備受喜愛的康沃爾船長馬克·米爾本 (Mark Milburn) 的遺產。他們想要一艘能比以往清理更多幽靈漁具和海洋垃圾的船。

恢復 Stingray 還將使他們能夠為其他當地海洋組織提供一艘更大、更快的船，這艘船與他們的志願船長一起，將增加他們的海洋保護活動，並促進更多的社區參與。

鑑於該船和拖車目前的狀況，Fathoms Free 估計需要花費超過 10,000 英鎊才能將其放回水中並達到要求的標準。如果他們無法使引擎可靠運行並且必須尋找替代品或購買新拖車，則這項估算可能會迅速增加到 15,000 英鎊甚至 20,000 英鎊。

Stingray 目前處於糟糕的狀態

船體需要修理，拖車理想情況下需要更換，200HP Mercury Optimax 引擎無法啟動。船上沒有電子設備、導航設備或安全設備。這是一個帶有管子的裸船體。 Fathoms Free 團隊計劃自行完成所有工作，以將專案成本降至最低。儘管存在這些成本和工作量，但由於各種原因，沒有比 Stingray 更好的選擇（請參閱下面的 Stingray 故事）。

為了幫助 Fathoms Free 獲得潛在的匹配資金，他們將目標定為 5,000 英鎊，希望能夠獲得匹配資金，從而達到預計的 10,000 英鎊的最低要求。

黃貂魚的故事

Stingray 從一開始就被設計為一艘快速潛水船，並在世紀之交前幾年由Looe Divers 從Barnet Marine 購買，恰當地命名為Looe Diver 1。 Julian， 2000 年至 2005 年間，他是這艘船的常規船長，包括 2004 年錫拉號沉沒事件。 講師 課程。

Stingray 最初名為 Looe Divers 1

Looe Divers 購買這艘船大約十年後，他們將其出售給 Starfish Divers，並將其更名為 Starfish。不幸的是，幾年後海星潛水員停止了交易。這艘船被忽視了，它的狀況惡化了。我們不確定它在接下來的幾年裡發生了什麼，直到 2015 年馬克·米爾本 (Mark Milburn) 發現併購買了它作為修復項目。

由於馬克還有其他各種項目，缺乏空閒時間來完成所需的工作，海星一直被忽視，直到 COVID-19 讓馬克有空閒時間開始觀察她。到目前為止，除了一輛不合適的需要翻新的鋁框拖車和一台沒人見過運行過的二手發動機之外，在讓這艘船適航方面沒有其他進展。

黃貂魚在海星潛水員的短短幾年裡

經過噴射清洗、拆除並出售有故障的發動機，並將船拆回裸露的船體後，第一步是在 2022 年 XNUMX 月重新安裝管道。的第一艘包租船命名，這也是他的潛水包租業務Stingray Charters 的基礎。不幸的是，馬克於隔年去世，這艘不完整的船「黃貂魚」再次被忽視。

馬克·米爾本 (Mark Milburn) 給了 Stingray 一次良好的噴射清洗

馬克不僅僅是一家水肺潛水學校、潛水商店和潛水包機業者；幾十年來，他一直是康沃爾郡海洋保護工作的堅定支持者，直到他去世。馬克透過自己的事業支持康沃爾郡及其周邊地區的所有海洋保護組織，並在康沃爾郡領導了自己的幽靈漁具回收和水下清理工作，比一些組織存在的幾十年還要早。您經常聽到馬克向海洋保護組織提供優惠價格，以確保他們能夠在有限的預算下盡可能地發揮作用。

事實上，Fathoms Free 是馬克去世前最後一位潛水包機客戶。團隊成員花了整個週日的時間與馬克一起清理法爾茅斯河口的幽靈漁具殘骸和海洋垃圾，這是他們永遠珍惜的記憶。

當 Fathoms Free 聽說黃貂魚棲息在距離馬克以前的潛水中心一英里的樹籬中時，他們知道只有一個選擇可以提高康沃爾郡的海洋保護能力並延續馬克的遺產。團隊與他的家人交談並選擇繼續他開始的事情。

發言人表示：「在您的幫助下，Fathoms Free 可以紀念 Mark Milburn 的遺產，並確保 Stingray 的名字多年來繼續對海洋保護產生重大影響。無論數額多小，每一次捐款都讓我們更接近我們的目標。