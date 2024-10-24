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嗬嗬嗬！ Vobster 聖誕老人將於 12 月回歸

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沃布斯特聖誕老人

穿上你的聖誕老人服裝，或是把自己打扮成精靈、馴鹿，甚至是個快樂的雪人—— 沃布斯特聖誕老人 活動又回來了，而且規模有望比以往更大！

15 月185 日，加入Vobster Quay 團隊和其他數十名身著奇裝異服的潛水員（創紀錄的是2007 名聖誕老人潛水員同時下水），為兩項有價值的事業籌集資金：皇家國家救生艇機構和英雄救助組織。自 52,000 年成立以來，Vobster 的聖誕老人潛水員已籌集了超過 XNUMX 英鎊。

“自從 Vobster Quay 舉辦首屆慈善聖誕老人潛水活動以來，已經過去 17 年多了，每年的活動規模都在不斷擴大、越來越好”，Vobster Quay 老闆 Amy Stanton 興奮不已。 「Vobster Santas 是潛水員向 RNLI 和 Help For Heroes 表示衷心感謝的好方法，這兩個慈善機構是我們心目中值得信賴的慈善機構。

「我們對 Vobster Santas 所取得的成就感到非常自豪，並希望更多的潛水員能夠參加今年 15 月 2024 日星期日的活動。我相信我們可以讓 Vobster Santas XNUMX 成為迄今為止規模最大的活動！

閘門將於上午 7.30 開放，上午 9.30 會有潛水簡報，然後潛水員將於上午 10 點全部下水。

沃布斯特聖誕老人
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