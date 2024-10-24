嗬嗬嗬！ Vobster 聖誕老人將於 12 月回歸

穿上你的聖誕老人服裝，或是把自己打扮成精靈、馴鹿，甚至是個快樂的雪人—— 沃布斯特聖誕老人 活動又回來了，而且規模有望比以往更大！

15 月185 日，加入Vobster Quay 團隊和其他數十名身著奇裝異服的潛水員（創紀錄的是2007 名聖誕老人潛水員同時下水），為兩項有價值的事業籌集資金：皇家國家救生艇機構和英雄救助組織。自 52,000 年成立以來，Vobster 的聖誕老人潛水員已籌集了超過 XNUMX 英鎊。

“自從 Vobster Quay 舉辦首屆慈善聖誕老人潛水活動以來，已經過去 17 年多了，每年的活動規模都在不斷擴大、越來越好”，Vobster Quay 老闆 Amy Stanton 興奮不已。 「Vobster Santas 是潛水員向 RNLI 和 Help For Heroes 表示衷心感謝的好方法，這兩個慈善機構是我們心目中值得信賴的慈善機構。

「我們對 Vobster Santas 所取得的成就感到非常自豪，並希望更多的潛水員能夠參加今年 15 月 2024 日星期日的活動。我相信我們可以讓 Vobster Santas XNUMX 成為迄今為止規模最大的活動！

閘門將於上午 7.30 開放，上午 9.30 會有潛水簡報，然後潛水員將於上午 10 點全部下水。