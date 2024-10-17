座頭鯨在蘇格蘭擱淺後返回海上

週二，一頭九公尺長的座頭鯨在蘇格蘭海岸線擱淺後似乎已成功返回大海。

3.30月15日下午XNUMX時XNUMX分左右， 英國潛水員海洋生物救援組織 (BDMLR) 接到警報稱，在鄧弗里斯和加洛韋的南部海岸附近有一頭活體擱淺的大鯨魚。

該地區的海灘幾乎平坦，這意味著退潮時約兩公里的沙子和岩石完全乾燥。最初的照片顯示，這頭鯨魚位於離岸很遠的地方，因此很難識別鯨魚的種類，也很難了解鯨魚的狀況。拼命地試圖擺脫它。

已向當地海洋哺乳動物醫務人員發出警報，要求他們參與並評估情況。與此同時，一對對該地區底質非常了解的居民夫婦安全地走到鯨魚旁，為 BDMLR 收集更多照片，同時等待醫務人員和海岸警衛隊的到來。

他們的照片展示了一條約九公尺長的座頭鯨。鯨魚正在吞嚥（好像它正在通過鯨鬚板進行濾食），並在空中揮動尾巴，這將它推入更深的沙子中。這對夫妻告訴BDMLR，潮水轉向時會很快湧入，因此救援組織希望這頭鯨魚只會擱淺幾個小時，然後水就有望在沒有任何干預的情況下重新浮上水面。

座頭鯨在蘇格蘭擱淺

除了表現出壓力的跡象之外，鯨魚的狀況似乎還不錯，但當它開始疲倦時，它似乎平靜下來，呼吸也放鬆了。此時，鯨魚已經引起了當地人的一些注意，但隨著醫務人員和海岸警衛隊的到來，人群被控制住，讓 BDMLR 能夠決定最佳行動方案。

眾所周知，大型鬚鯨很難應對，因為它們的體型和重量使它們無法安全移動，因此 BDMLR 所能做的就是透過急救措施確保鯨魚盡可能舒適。幸運的是，這頭鯨魚在退潮前僅擱淺了幾個小時，因此不必等待很長時間，潮水就會衝過該地區，當水足夠深時，它就會重新浮在水面上。那時，由於光線也消失了，無法確定鯨魚的位置，團隊撤退到安全的海岸，因此BDMLR 停下來，並在16 月XNUMX 日天一亮就派出一名醫務人員，看看每個人的希望是否成真。

值得慶幸的是，沿海或離岸約一英里的範圍內沒有鯨魚的痕跡，但這並不一定意味著它不會再次出現。醫務人員將在未來幾天監視海岸線，檢查是否已重新擱淺。

英國的座頭鯨活擱淺事件非常少，而且 BDMLR 只對少數幾例做出了回應。以前的擱淺通常是動物沒有完全擱淺，而是在淺水中擱淺，然後能夠再次釋放自己。

BDMLR 非常感謝英國海岸防衛隊的支持，當然也感謝他們專門的海洋哺乳動物醫護人員對此事件的回應。 BDMLR希望座頭鯨能完全康復，只因為該地區的巨潮而被捲走。

照片來源：BDMLR