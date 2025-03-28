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IANTD 和 SEI 採用「Powered By DAN」急救計劃

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由 DAN 提供支持

另外兩家潛水訓練機構已採用 DAN 的課程作為其急救課程，國際氮氧混合氣和技術潛水員協會 (IANTD) 和國際水肺教育者協會 (SEI) 也與 NAUI 一起採用了 Powered By DAN 計劃。

透過 Powered By DAN，潛水訓練機構將 DAN 的基本生命支持、心肺復甦術、氧氣管理等課程的技能和標準融入他們的急救訓練中。

DAN 培訓總監 JoAnn Perry 表示：“DAN 的目標是在每個潛水地點都配備有能力的急救人員，我們的課程是潛水行業中最全面的，涵蓋的技能比任何其他針對非專業急救人員的課程都要多。”

“在潛水和水中教育方面，水肺培訓機構是專家。在潛水傷害急救方面，我們行業中的許多人都依賴 DAN 作為主題專家。”

DAN 提供電子學習和記錄板，而水肺訓練機構則在其平台上託管內容，並透過其係統認證教練和教練培訓師。

「當然，SEI 可以開發我們自己的急救計劃，」SEI 總裁兼首席執行官 Jim Gunderson 說道，「但是既然 DAN 已經提供了業內最全面的計劃，我們為什麼要重新發明輪子呢？SEl 很榮幸能與 DAN 合作推出我們的 SEI 急救 - Powered By DAN 計劃。透過這項社區合作，我們的教練和潛水方式將能夠以出色的方式提供便利。 

IANTD 執行長 Luis Augusto Pedro 表示：「我們相信我們的專業人士和潛水員將從與 DAN 的合作中受益。」「IANTD 的課程，從入門級開始，都旨在讓潛水員掌握安全、負責和自給自足所需的技能和知識，與 DAN 合作進行教育無疑將推進這一目標。」

DAN 總裁兼執行長 Bill Ziefle 表示：「DAN 的研究、醫療服務和索賠數據讓我們能夠深入了解潛水過程中各種事故的發生頻率和嚴重程度，我們有一個專門的團隊來監控國際急救標準，並讓我們的課程與最新研究保持同步。我們很高興透過 Powered By DAN 計劃利用這些專業知識造福整個潛水社區。」

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

Full List of Dive Shows with Links: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ JANUARY 18-26: Boot Düsseldorf (International Boat Show) FEBRUARY 1-2: 21: 23 ing Resort Travel (DRT) Show, Malaysia MARCH 21-23: GO Diving Show (The UK Dive Show) MARCH 1-2: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia MARCH 15-16: Mediterranean Diving Show APRIL 28-30: Asia Dive Expo (AD4 JUNE 6-22: Malaysia International Dive Expo (MIDE) SEPTEMBER 25-31: GO Diving ANZ Show OCTOBER 1-13: Diving Talks NOVEMBER 15-6: DEMA Show #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan:://www.come https /dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Underwater Photography, Hints & Advice, Scuba Gear Reviews Website: https://www.divernet.com ➡️ Scubagraphy Photoocoat - 組合 Travelp. Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rorkmedia.com ➡️ For advertising within our brands ----------------------------------------------------------------------------------- FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTERTER www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。 7:17 介紹 19:11 Scuba.com 廣告 14:00 Duikvaker 00:01 EUDI 35:02 DRT 35:03 GO Diving Show UK 15:04 ADEX OZTek 23:05 Mediterranean 04:06 24:07 06:07 Mediterranean 34:08 21 Diving ANZ 08:51 潛水講座 09:36 DEMA

完整潛水節目列表及連結：
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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

#水肺 #scubadiving #scubadiver

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潛水 澳新
11:09 潛水講座
11:58 德馬

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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

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美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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