IANTD 和 SEI 採用「Powered By DAN」急救計劃

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另外兩家潛水訓練機構已採用 DAN 的課程作為其急救課程，國際氮氧混合氣和技術潛水員協會 (IANTD) 和國際水肺教育者協會 (SEI) 也與 NAUI 一起採用了 Powered By DAN 計劃。

透過 Powered By DAN，潛水訓練機構將 DAN 的基本生命支持、心肺復甦術、氧氣管理等課程的技能和標準融入他們的急救訓練中。

DAN 培訓總監 JoAnn Perry 表示：“DAN 的目標是在每個潛水地點都配備有能力的急救人員，我們的課程是潛水行業中最全面的，涵蓋的技能比任何其他針對非專業急救人員的課程都要多。”

“在潛水和水中教育方面，水肺培訓機構是專家。在潛水傷害急救方面，我們行業中的許多人都依賴 DAN 作為主題專家。”

DAN 提供電子學習和記錄板，而水肺訓練機構則在其平台上託管內容，並透過其係統認證教練和教練培訓師。

「當然，SEI 可以開發我們自己的急救計劃，」SEI 總裁兼首席執行官 Jim Gunderson 說道，「但是既然 DAN 已經提供了業內最全面的計劃，我們為什麼要重新發明輪子呢？SEl 很榮幸能與 DAN 合作推出我們的 SEI 急救 - Powered By DAN 計劃。透過這項社區合作，我們的教練和潛水方式將能夠以出色的方式提供便利。

IANTD 執行長 Luis Augusto Pedro 表示：「我們相信我們的專業人士和潛水員將從與 DAN 的合作中受益。」「IANTD 的課程，從入門級開始，都旨在讓潛水員掌握安全、負責和自給自足所需的技能和知識，與 DAN 合作進行教育無疑將推進這一目標。」

DAN 總裁兼執行長 Bill Ziefle 表示：「DAN 的研究、醫療服務和索賠數據讓我們能夠深入了解潛水過程中各種事故的發生頻率和嚴重程度，我們有一個專門的團隊來監控國際急救標準，並讓我們的課程與最新研究保持同步。我們很高興透過 Powered By DAN 計劃利用這些專業知識造福整個潛水社區。」