有影響力的洞穴潛水員比爾·加文去世

據報道，美國洞穴潛水員比爾·加文(Bill Gavin) 死亡，他是著名的伍德維爾喀斯特平原計畫(WKKP) 的聯合創始人，該計畫成立於1980 世紀XNUMX 年代中期，旨在探索塔拉哈西和墨西哥灣之間的北佛羅裡達喀斯特地區地下。

「Bill 是一位世界級的創新者，他努力幫助Bill Main 完善Hogarthian 齒輪配置，利用帶有拖鏈的Tekna 踏板車進行探索，為WKPP 使用trimix 實施氣體混合標準，並為團隊設計了早期減壓表將在整個 1980 世紀 XNUMX 年代末使用，」WKPP 在一份聲明中表示。

加文(Gavin) 是一名美國海軍工程師，於1979 年獲得洞穴認證，並與他的朋友梅因(Main) 在1980 世紀XNUMX 年代初在伍德維爾喀斯特平原地區發現了大房間(Big Rooms) 特徵。

其他潛水員如帕克·特納(Parker Turner)、拉馬爾·英格利希(Lamar English) 和比爾·麥克法登(Bill McFaden) 很快也加入了這兩名潛水員的行列，他們希望他們的研究和勘探小組能夠專注於連接該地區被淹沒的洞穴系統，加文向天然氣專家比爾·漢密爾頓(Bill Hamilton) 博士諮詢瞭如何使用氦氣來促進更多的工作。

潛水員已經開始標準化他們的設備配置和技術，加文和梅因為該系統創造了“霍加斯”一詞（基於梅因的中間名）。該方法後來發展成為 DIR（“Doing It Right”）理念。

加文·斯庫特

1988 年XNUMX 月，兩人在沙利文和謝麗爾水槽之間建立了連接，並於同年XNUMX 月與特納和英格利希一起在這兩個水槽之間進行了橫向潛水，創下了當時的世界紀錄。

WKPP 表示，加文「繼續探索 Innisfree 水槽下游，並於 1990 世紀 1.8 年代初向 Turner 水槽推進」。他還深入 Wakulla Spring 的 A 型隧道約 XNUMX 公里。

1991 年，Gavin 開發了「Gavin Scooter」原型車，這是一款專為穿越洞穴通道而設計的 DPV。 WKPP 潛水員繼續使用該長桿，並進行了各種修改。

同年，加文和特納正在印第安泉一條狹窄通道中繪製洞穴地圖，突然水位和能見度急劇下降，他們發現出口被堵住了。加文在氣體所剩無幾的情況下強行逃脫，但特納卻在事故中溺水身亡。

這段經歷激發了科學研究的靈感，得出的結論是，潛水員排出的氣泡能夠將堵塞他們出口路線的鬆散石灰岩擊落。

政治的乏味

1995 年，備受爭議的潛水員喬治歐文 (George Irvine) 接管了 WKKP，同年年底，加文 (Gavin) 停止了洞穴潛水。

多年後，他解釋說，他不再享受這種消遣，因為“政治的乏味、網站訪問的問題、電子郵件謾罵和批評的刺激等。它不再值得花費大量的時間、精力和風險。” 」

「比爾是深水下洞穴探索的先驅。他在潛水界廣受尊敬，他實施了許多 WKPP 至今仍在使用的早期標準。 WKPP。 「感謝您為我們的潛水事業所做的貢獻。我們的心與他的家人和朋友同在。

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