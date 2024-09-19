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愛爾蘭獲得第一個人工魚礁

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人工魚礁

一艘有著明顯不為人知的過去的鏽跡斑斑的船已經沉入基拉海灣的底部，成為愛爾蘭的第一個人工魚礁。

十年前，MV Shingle 在一次價值14 萬歐元的捲菸/菸草走私行動中被稅務專員扣押，當時該船從斯洛維尼亞前往德羅赫達，船上載有32 萬支捲菸和一定數量的煙草，一直滯留在都柏林，然後是韋克斯福德郡的新羅斯，收取停泊費、補救工程和維護費。

當地Grainne Uaile Sub Aqua 俱樂部的邁克爾·洛夫圖斯(Michael Loftus) 多年前第一個提出建造人工魚礁的想法，以促進旅遊業和支持當地海洋生物，現在，透過他的委員會(Killala Bay Ships 2 Reef) 之間的聯絡， ）、稅務專員、梅奧縣議會和斯萊戈縣議會，這件事終於發生了。

人工魚礁
MV Shingle 潛入地表以下

昨天下午（18 月29 日星期三），MV Shingle 開始了最後一次旅程，大約一個半小時​​後，在真正的載著觀光客的船隊面前停在XNUMXm 處，當它最終消失在海面之下時，觀眾們發出了巨大的歡呼。

該項目耗資約 2 萬歐元，但希望新項目能增加該地區的遊客數量，並有利於附近的海洋動植物。

邁克爾·洛夫特斯評論道：“世界上許多其他地方都有人工魚礁，但愛爾蘭沒有。我們在北愛爾蘭附近確實有沉船，但它們埋得太深，只適合經驗豐富的技術潛水員。我們的珊瑚礁僅在 30m 深處，完全在經驗不足和熟練的潛水員的範圍內。

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