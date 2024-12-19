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加入蒙蒂霍爾斯 (Monty Halls) 的馬爾地夫之旅

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蒙蒂·霍爾斯

電視節目主持人、作家和 GO潛水錶演 堅定的蒙蒂霍爾斯將加入水肺潛水冒險馬爾地夫最好的2025 年 XNUMX 月，您將登上Emperor Serenity 船宿遊輪，與他一起航行。

對於想要探索馬累環礁和阿里環礁最著名和最令人驚嘆的潛水地點的潛水者來說，「馬爾地夫最佳」船宿潛水之旅是終極體驗。您將發現進行海峽潛水、漂流潛水和巔峰潛水的最佳地點，在那裡您將有機會遇到一系列迷人的海洋生物，包括蝠鱝、鯨鯊和許多其他物種。

皇帝寧靜號設有 26 間客艙，最多可舒適地容納 13 位客人。下層甲板設有八間雙人床客艙，而主甲板和上層甲板各有兩間套房，配有一張特大號床、一張單人床，並享有令人驚嘆的海景。每間客艙均提供獨立控制的空調、私人套間浴室、充足的儲存空間和便利的充電連接埠。

蒙蒂·霍爾斯
田園詩般的馬爾地夫海灘

蒙蒂·霍爾斯

蒙蒂·霍爾斯 (Monty Halls) 是一名廣播員、演說家、博物學家、前皇家海軍陸戰隊員、海洋生物學家、旅遊作家和領導力專家。他的經驗涵蓋了二十多年來在地球上一些最偏遠的環境中領導團隊、製作野生動物和冒險紀錄片以及與英國和海外的藍籌公司合作。

在馬爾地夫之旅期間，蒙蒂將在船上進行晚間演示，您將有機會進行個人聊天並聆聽蒙蒂來自世界各地的潛水故事。

這次旅行的時間為 16 月 23 日至 2,699 日，每人費用為 12 英鎊（基於標準客艙雙人入住）。可以升級。套餐包括七晚全膳船上住宿、內部接送、所有潛水、單一 XNUMX 公升氣瓶、鉛配重、茶、咖啡和飲料。也包括高氧。

注意：不包括國際航班、非指定活動和小費/酬金。可能會收取單次附加費。

蒙蒂·霍爾斯
在馬爾地夫潛水時常可以看到蝠鱝

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01:20 潛水網
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