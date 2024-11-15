全世界最大的海草苗圃揭幕

世界最大的海草苗圃揭幕，促進大堡礁生態系統的恢復

由於今天在格拉德斯通揭幕的世界上最大的專用海草恢復苗圃，大堡礁的海草恢復將得到顯著促進。

中央昆士蘭大學的SeaGrow苗圃由大堡礁基金會和Coles集團合作資助，是世界上第一個大型海草苗圃，由領先的海草研究人員和珊瑚礁傳統所有者共同開發。

大堡礁基金會沿海棲息地恢復主任威爾哈米爾表示：「海草在維持大堡礁和支持沿海棲息地健康方面的作用絕對至關重要。

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「作為世界上最大的海草生態系統的所在地，珊瑚礁的草甸為海龜和儒艮等瀕臨滅絕的物種提供了苗圃和食物來源，同時充當天然過濾器，去除水中的細沉積物和多餘營養物質等污染物。

「但他們還有另一項重要工作——透過儲存 400 億噸碳來緩解氣候變化，這些碳相當於八座雪梨海港大橋的重量。

「然而，這個生態系統正受到氣候變遷影響的威脅，有些地區正在努力從日益嚴重和頻繁的風暴、洪水和氣旋（例如去年夏天影響珊瑚礁的氣旋賈斯珀和基里利）中恢復過來。

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「這種生態系統破壞是一把雙面刃。我們不僅失去了未來儲存碳的能力，這些生態系統的喪失還會引發歷史碳沉積的釋放，進一步增加排放。

「當全世界都在努力解決如何實現緊迫的減排目標時，我們越來越多地向海洋及其沿海生態系統尋求過渡解決方案，海洋及其沿海生態系統的碳封存效率比雨林高30 至50 倍。

「這個新擴建的海草苗圃將使用該設施首創的基於種子的創新方法顯著擴大恢復規模，以幫助修復關鍵的生態系統，同時釋放大堡礁減輕氣候變遷影響的潛力。”

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CMERC 主任艾瑪·傑克遜 (Emma Jackson) 教授表示，該苗圃已經籌備了三年，將在改善退化的海草草甸方面發揮變革性作用，並幫助增強其抵禦氣候變遷日益嚴重的影響的能力。

「從苗圃收集的種子用於重新播種受損或支離破碎的草地，有助於改善其整體狀況和復原力。

“我們的新苗圃是世界上同類苗圃中最大的，將增強我們海草恢復的能力，同時也為當地社區和學校提供更多便利，讓他們能夠參觀和了解這個重要的棲息地。”

2023 年 XNUMX 月，GBRF、CQU、Coles 和 Gladstone Port Corporation 與 Emma Jackson 和 Will Hamill 一起參加了在柯蒂斯島舉行的海草花採摘活動。

SeaGrow 苗圃由 Coles 集團與 大堡礁 基金會也獲得了由澳洲政府珊瑚礁信託基金資助的珊瑚礁海岸復育計畫的支持。

Coles 永續發展治理和參與主管 Anna Stewart 表示：「今天標誌著 Coles 與 大堡礁基金會 我們很高興能夠在創建世界上最大的海草苗圃方面發揮作用。我們知道海草甸對於珊瑚礁的恢復能力至關重要 - 它們是海洋動物的覓食地，也有助於增加生物多樣性、改善水質和保護海岸線。

“我們期待著在這個最先進的地點學到的知識，我們希望這將有助於確保子孫後代都能享受到大堡礁的樂趣。”

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傑克森教授表示，全世界的海草草甸都感受到了氣候變遷和水質的日益嚴重的影響。

“此類舉措在建立全球這些重要海洋環境的健康和復原力方面發揮著重要作用，該苗圃是全球海草苗圃網絡的一部分。”