透過 Bite-Back 贏得大獎的最後機會

明天是您獲得大量獎品的最後機會，包括紅海船宿、潛水腕錶、倫敦酒店住宿，甚至有機會與 GO Diving Show 主舞台演講者 Steve 一起閒逛Backshall 參加 Bite-Back 20 週年籌款抽獎活動。

獲獎合作夥伴陣容非凡，包括 Master Liveaboards、BSAC、Midlands Diving Chamber、Go Freediving 和 Blue Shark Snorkel，以及著名攝影師 Alex Mustard 以及藝術家 Scott Gleed 和 Olivier Leger。此外，Fourth Element 和 Nodus 都觀看了每件禮物，而 Bankside Hotel 和 Longleat Safari Park 則增加了陸上體驗。

Bite-Back 活動總監 Graham Buckingham 表示：「我們匯集了一系列精彩的獎品來慶祝我們的 20 週年慶典並為其籌款。th 週年紀念日，我們希望潛水員能夠認識到這是支持我們 2025 年活動的絕佳機會。我們鼓勵每位遇到鯊魚的潛水員以及每一位想要遇到鯊魚的潛水員購買一張 5 英鎊的門票並投資於我們的鯊魚保護計劃。

門票可用 這裡 直到明天午夜（28 月 1 日星期五）。每個類別的獲獎者將於 2024 年 XNUMX 月 XNUMX 日收到通知。