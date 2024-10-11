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2025 年馬來西亞國際潛水博覽會日期已公佈

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2025 年馬來西亞國際潛水博覽會日期已公佈

通往海底世界的首要門戶！

19年第2025屆馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE） 即將掀起波瀾 13年15月2025日至XNUMX日 位於吉隆坡的馬來西亞國際貿易展覽中心（MITEC）。這是潛水日曆上的首要活動，再次引起了全球對全球水下旅遊業蓬勃發展的關注。

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必備平台

成立十八年來，MIDE 已吸引了超過 250,000 萬名參觀者參加博覽會，鞏固了其作為潛水界和水上運動愛好者重要平台的地位。今年的博覽會預計將成為潛水界的盛大慶典，吸引來自世界各地的潛水員、水上運動和划船愛好者以及行業專業人士等多元化觀眾。

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潛水愛好者的中心

MIDE 2025 將延續其傳統，將行業專業人士、潛水運營商、製造商以及熱情的潛水員、水上運動和划船愛好者聚集在同一屋簷下。從尋求最新裝備和目的地的經驗豐富的潛水員到想要更多地了解這項運動的初學者，博覽會將為所有人提供多種選擇。

該博覽會是與海底世界相關的一切的一站式中心，包括設備、課程、旅行、保護和各種水上運動。參觀者將有機會與本地和國際品牌互動，而參展商則可以利用該活動來提高品牌知名度和有價值的銷售線索。

MIDE 2025 將繼續成為創新、教育和保護的燈塔，確保透過世博會的對話/論壇，人們仍然可以接觸到水下世界的上方和下方的奇觀、令人驚嘆並受到保護。

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展商報名開放

誠摯邀請全球參展商踴躍報名，展現頂級潛水裝備、尖端潛水技術、異國風情獨特潛水場地，為與會者打造身臨其境的體驗。

建議儘早報名以預留席位，以免向隅。欲了解更多詳情，有意者可聯絡主辦團隊： info@mide.com.my.

定期更新可以在官方網站上找到 www.mide.com.my  以及透過社群媒體管道。在 Facebook 和 Instagram 上關注我們 @MIDEEXPO。

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關於主辦單位：

AsiaEvents Exsic (AEE) 是 MIDE 背後經驗豐富的組織者，在活動管理、展覽、媒體服務和專案管理方面擁有豐富的背景。 AEE 成立於馬來西亞，在休閒和酒店項目以及國際和本地展覽、研討會和會議方面擁有 28 年的專業知識。 AEE 因其卓越表現而獲得認可，因其在組織 MIDE 和商務活動方面的傑出努力而榮獲多項獎項。

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