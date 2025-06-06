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2025年馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）

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2025年馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）

馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE） 回報 19th版, 探索、連結和保護海洋之謎.

馬來西亞吉隆坡 – 馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE） 回報 19th版，承諾展示世界一流的海洋探索、潛水創新和海洋保護。

主辦單位 AsiaEvents Exsic 私人有限公司，MIDE 2025 將於 13年15月2025日至XNUMX日馬來西亞吉隆坡國際貿易展覽中心 (MITEC)，在引人注目的主題下 “探索、連結和保護海洋之謎。”

事件將是 正式啟動 on 13月3日下午00:XNUMX by YB Khairul Firdaus Bin Akbar Khan, 旅遊、藝術與文化部副部長（MOTAC），在 主舞台，2號廳，1層.

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完整的海洋生活體驗。

中2025 不僅僅是一場潛水博覽會。這是一場完整的海洋生活方式的盛宴，匯集了 跳水，自由 帆船，休閒 划船以及興奮的 水上運動。專為 潛水專業人士, 海洋保護主義者水上運動愛好者，今年的活動將重點擴大到涵蓋水上探索和娛樂的各個方面。

  • 無與倫比的優惠 最新的潛水裝備和裝備，以及重點的展品 創新潛水技術 和產品。
  • 探索世界級的潛水勝地 海上旅行體驗，包括以下產品 航海旅行, 休閒划船, 皮划艇, 免費潛水以及其他水上探險活動。
  • 引人入勝的小組討論和專家主導的演講 涵蓋從尖端潛水技術和安全到海洋永續性、保護工作和行業趨勢等廣泛的主題。
  • 高影響力的交流機會 為潛水員、旅遊業者、設備製造商、海洋生物學家和水上運動專業人士創建一個合作、靈感和業務成長的平台。
  • 為2025年MIDE展會的參觀者提供便利的旅行 為了慶祝與吉隆坡國際機場快鐵 (KLIA Ekspres) 建立合作夥伴關係，MIDE 2025 推出了往返吉隆坡國際機場 1 號航站樓和 2 號航站樓的獨家優惠。此次合作確保參加本次博覽會的本地和國際遊客都能享受到便利無縫的旅程。
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MIDE 2025 的主要亮點

水肺潛水職業
這是一項新舉措，允許與會者探索潛水產業內的職業道路，從潛水指導到海洋研究和水下電影製作。

海洋之謎演示
主題會議邀請潛水和海洋保護領域的傑出人士發言，重點關注永續性、保護工作和不斷變化的潛水景觀。

論壇與對話
這些會議由業界專家主持，內容涵蓋潛水安全、 水下攝影、海洋生物學、技術潛水和永續實踐。

青年參與區
為年輕遊客提供塑膠污染、珊瑚礁保護和海洋生物多樣性等主題的互動和教育內容。

兒童教育區：設計 透過珊瑚礁工作坊、海洋生物講故事、使用再生材料進行手工藝品製作以及有關海洋保護和塑膠污染的實踐學習等活動來教育和啟發兒童。

Lens Beyond Ocean（LBO） 水下攝影 showcase 

展出令人驚嘆的作品，透過熱情攝影師的鏡頭揭示水下世界的隱藏之美。

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認可與獎勵

  • 最佳展位創意獎 – 為表彰參展商的創造力和努力，將在正式開幕式上頒發最佳展位獎，以表彰其出色的展位設計、創新和參觀者參與度。
  • 媒體認可獎 – 表彰我們媒體合作夥伴的卓越貢獻，他們為潛水文化、海洋保護帶來了更高的知名度，並提升了 MIDE 等平台對促進行業發展的重要性。
  • 適應性潛水錶彰獎—— 該獎項旨在表彰致力於透過適應性潛水幫助殘疾人的組織，認可他們為打破障礙和激勵潛水界擁抱多樣性和無障礙所做的努力。

每日精彩獎品
擁有超過 100,000萬令吉獎金 參觀者可以贏得潛水套餐、旅行套餐、設備、培訓課程以及更多參展商慷慨贊助的內容。

2025年MIDE的預計亮點

  • 參展公司數量：200
  • 展位總數：330
  • 預期參觀者： 17,000
  • 專業與會者：10,000
  • 預計銷售額：30萬令吉
  • 研討會/論壇：40 場會議 | 70 位演講嘉賓
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 特色與活動

  • B2B 網路: 主辦方 馬來西亞旅遊局，將潛水經營者與國際旅行社連結。
  • 見面＆問候：由 菲律賓旅遊部 用於區域聯網。
  • 諒解備忘錄簽署儀式： 之間 亞洲活動 Exsic （MIDE 組織者）和 RHB 海洋和諧，促進可持續的合作。

代言與策略夥伴

  • 受認可：馬來西亞對外貿易發展局（MATRADE）
  • 由通過：旅遊、藝術與文化部（MOTAC）
  • 策略產業夥伴:
    • 馬來西亞旅遊促進局 (MTPB)
    • 菲律賓旅遊促進局
    • 沙巴旅遊局
    • 登嘉樓旅遊
    • 蘭卡威發展局 (LADA)
    • 刁曼島發展局（TDA）
    • 納閩機構
    • 馬來西亞登嘉樓大學 (UMT)
    • RHB 的 Ocean Harmoni

官方媒體合作夥伴

  • X射線 雜誌 – 丹麥
  • DiveLog Australasia – 澳大利亞
  • 潛水員 雜誌 - 英國
  • 馬來西亞 真正的亞洲 – 馬來西亞
  • AmLeisure Media Sdn Bhd – 馬來西亞
  • Adelston Media——馬來西亞
  • GoTraz－馬來西亞
  • Jom Do It Now – 馬來西亞
  • 旅遊指南 – 馬來西亞

保持聯繫

關注我們，了解最新動態、演講者公告和幕後花絮：
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📺 YouTube: aeeexpo
🌐 網站: www.asiaevents.com.my

 關於主辦方亞洲活動 Exsic (AEE) 是 MIDE 背後的力量，擁有超過 28多年的經驗 在展覽、媒體、休閒和酒店領域。 AEE 在策劃成功的本地和國際貿易展會方面擁有良好的業績記錄，並因其對馬來西亞商業活動和旅遊業的貢獻而獲得了無數獎項。

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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