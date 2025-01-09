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馬來西亞潛水度假村執照被吊銷

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馬來西亞拉央拉央島不再潛水
拉央拉央不再有潛水活動

根據政府聲明，馬來西亞偏僻的拉央拉央島因其周圍的水肺潛水而享有盛譽，但其唯一的度假村剛剛被正式吊銷營運許可證。

該島是馬來西亞婆羅洲西北海岸南海南沙群島的一部分，也是著名的海鳥保護區。燕子礁度假村設有 86 間客房和潛水中心，並擁有自己的機場，可連接 80 分鐘路程外的亞庇。

馬來西亞旅遊、藝術和文化部 (MOTAC) 自 6 月 XNUMX 日起取消了拉央拉央島度假村的營運許可證，理由是違反了旅遊立法，但沒有具體說明其採取行動的具體原因。 

MOTAC旅遊專員羅斯蘭·阿卜杜勒·拉赫曼表示，該部嚴肅對待「持照旅遊經營者的任何違法行為，以維護人民的福祉和利益」。

不退費政策

去年四月 潛水員 報道稱，國家當局已 警告度假村 該公司未能退還 50 多名海外和馬來西亞潛水員支付的 100% 押金，這些潛水員因 Covid-19 封鎖而無法前往。他們不僅被拒絕退款，而且沒有收到對他們的通訊的任何回應。

2023 年 2024 月，該度假村表示，由於尚未獲得許可證，因此無法再運營，因此，鑑於其“不退款政策”，它不會退還任何押金。據稱，度假村的代表迴避了向他們提出法律索賠的所有努力，並且無視法庭於 XNUMX 年 XNUMX 月發出的要求遵守的通知。

據新聞媒體報道 免費馬來西亞今日 特別是三個當地旅遊機構，即夢幻島假期、古達潛水度假村和科公，因這種情況而面臨重大財務損失。

據稱，他們在 272,000 年至 48,500 年期間向度假村支付了超過 2020 馬來西亞林吉特（約 2022 英鎊）的預訂費用。 

也在 Divernet 上： Wetpixel 的 Hanlon 否認坐擁潛水員現金, 鯊魚潛水經營者對客戶提起誹謗訴訟

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