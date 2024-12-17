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馬爾地夫大師賽將於 2025 年推出

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馬爾地夫大師
馬爾地夫大師的藝術家渲染圖

Master Liveaboards 宣布他們的新船 Maldives Master 將於 2025 年初抵達馬爾地夫，它將取代備受喜愛的 Blue Voyager 號，該船在維修碼頭時不幸燃燒。

馬爾地夫大師 是一艘長 42 公尺的船宿船，擁有兩間寬敞的固定雙人床艙、八間可轉換的雙床/雙人艙和兩間單人艙，可容納 26 位客人。她設有室內用餐區、酒吧、空中休息室和室外按摩浴缸。中甲板上有一個陰涼的戶外休息區，還有四個不同的陽光甲板——位於中甲板和上甲板前面的觀景台、位於頂層甲板的露天甲板和一個海洋甲板。有舒適的座位和躺椅。

馬爾地夫大師
馬爾地夫大師號的寬敞客艙

海洋甲板是一個獨特的功能，讓客人可以在露天放鬆，同時靠近水。許多晚上，泛光燈都會照亮海洋甲板附近的水域，以吸引浮游生物，吸引蝠鱝和鯨鯊。人們曾多次近距離目擊蝠鱝和鯨鯊進食。

Maldives Master 最突出的特點之一是定制的多尼船（潛水支援船）Blue Shadow。這艘 19 公尺長的多尼船寬敞、速度快，並配備了潛水員所需的所有現代化便利設施。每個潛水員都有自己的站，有足夠的空間來存放他們的裝備和裝備，多尼船員隨時準備提供幫助。在往返潛水地點的旅途中，您可以登上小樓梯到達頂層甲板，享受陽光和壯麗的景色。主甲板內有一個帶淋浴的衛生間，後甲板上有兩個手持式淋浴，以及獨立的相機和設備沖洗槽。快速引擎、兩台發電機和兩台帶有高氧膜系統的壓縮機意味著您將在馬爾地夫享受一流的潛水體驗。

馬爾地夫大師
馬爾地夫大師號沙龍的藝術家渲染圖

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00：00簡介
01:20 潛水網
02:20 穿線凸輪帶
04:15 鮑林
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10:16 後拉鍊
12:56 折疊規則
14:26 濕脖子

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