失去親人的虎鯨帶著新生的小鯨魚浮出水面

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2018 年，一頭虎鯨成為頭條新聞，當時她持續帶著死去的小鯨魚遊了約 1,600 公里的距離，進行了為期 17 天的哀悼，現在在美國太平洋海岸被發現與一頭新幼鯨在一起。

華盛頓鯨魚研究中心的研究人員（無縫線路）說這頭被指定為 J35（非正式名稱為 Tahlequah）的虎鯨已經生下了一個女兒，但補充說這對虎鯨的行為引起了研究界的一些擔憂。

J35 和她的幼崽（已被指定為 J61，作為西北太平洋逆戟鯨 J 群的最新成員）首次於 20 月 XNUMX 日在華盛頓州附近的普吉特灣一起被發現。

三天后，來自 NOAA 漁業太平洋西北科學中心的一組科學家進行了觀察，證實了 J35 和 J61 之間的關係，並拍攝了小牛的腹部照片以確認其性別。

CWR 指出：“對於新生犢牛來說，生命早期總是危險的，第一年的死亡率非常高。” “J35 是一位經驗豐富的母親，我們希望她能夠讓 J61 度過這些艱難的早期日子。”

J61 現在必須度過生命早期充滿挑戰的日子（Maya Sears / NMFS / NOAA）

「很難判斷新生逆戟鯨的健康狀況，因為它們剛出生時看起來凹凸不平，」華盛頓另一家機構的發展總監塔瑪拉凱利指出， 逆戟鯨保護協會”，“但在接下來的幾週內，小牛應該開始長大，那時研究人員將對健康狀況有更清晰的了解。

“看起來不活潑”

根據對逆戟鯨族群進行攝影測量和身體測量的美國國家海洋暨大氣總署漁業局的說法，這頭小鯨魚很可能是早產的。它還認為，35 月最後一次檢查時，JXNUMX 的身體狀況似乎不正常。

虎鯨保護協會表示：“理想情況下，母親需要身體強壯，儲存充足的脂肪來滿足哺乳的需求，這是一個令人擔憂的問題。”

研究人員發現，小牛在水下停留了一段時間，這表明它正在哺乳或試圖哺乳，而 J35 的頭部也被推來推去，「看起來並不活躍」。

「南部虎鯨族群需要充足的食物供應（主要是鮭魚）才能生存和繁衍，」CWR 評論道。 「每一次出生都很重要，這些鯨魚需要足夠的魚來養活自己和幼崽。

“我們繼續倡導通過恢復棲息地、拆除水壩和合理管理太平洋西北地區的漁業來恢復鮭魚。”

虎鯨保護協會強調，“鮭魚庫存需要恢復到有助於支持人口增長的水平。”

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