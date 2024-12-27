贈送訂閱
訂閱費用為 3 英鎊/月
登入

失去親人的虎鯨帶著新生的小鯨魚浮出水面

在 Google 新聞上關注我們
訂閱我們的每週通訊
Orca J35 與 J61（瑪雅西爾斯 / NMFS / NOAA）
Orca J35 與 J61（瑪雅西爾斯 / NMFS / NOAA）

2018 年，一頭虎鯨成為頭條新聞，當時她持續帶著死去的小鯨魚遊了約 1,600 公里的距離，進行了為期 17 天的哀悼，現在在美國太平洋海岸被發現與一頭新幼鯨在一起。

華盛頓鯨魚研究中心的研究人員（無縫線路）說這頭被指定為 J35（非正式名稱為 Tahlequah）的虎鯨已經生下了一個女兒，但補充說這對虎鯨的行為引起了研究界的一些擔憂。

J35 和她的幼崽（已被指定為 J61，作為西北太平洋逆戟鯨 J 群的最新成員）首次於 20 月 XNUMX 日在華盛頓州附近的普吉特灣一起被發現。 

三天后，來自 NOAA 漁業太平洋西北科學中心的一組科學家進行了觀察，證實了 J35 和 J61 之間的關係，並拍攝了小牛的腹部照片以確認其性別。 

CWR 指出：“對於新生犢牛來說，生命早期總是危險的，第一年的死亡率非常高。” “J35 是一位經驗豐富的母親，我們希望她能夠讓 J61 度過這些艱難的早期日子。”

J61 現在必須度過她生命早期的困難時期（Maya Sears / NMFS / NOAA）
J61 現在必須度過生命早期充滿挑戰的日子（Maya Sears / NMFS / NOAA）

「很難判斷新生逆戟鯨的健康狀況，因為它們剛出生時看起來凹凸不平，」華盛頓另一家機構的發展總監塔瑪拉凱利指出， 逆戟鯨保護協會”，“但在接下來的幾週內，小牛應該開始長大，那時研究人員將對健康狀況有更清晰的了解。

“看起來不活潑”

根據對逆戟鯨族群進行攝影測量和身體測量的美國國家海洋暨大氣總署漁業局的說法，這頭小鯨魚很可能是早產的。它還認為，35 月最後一次檢查時，JXNUMX 的身體狀況似乎不正常。

虎鯨保護協會表示：“理想情況下，母親需要身體強壯，儲存充足的脂肪來滿足哺乳的需求，這是一個令人擔憂的問題。”

研究人員發現，小牛在水下停留了一段時間，這表明它正在哺乳或試圖哺乳，而 J35 的頭部也被推來推去，「看起來並不活躍」。 

「南部虎鯨族群需要充足的食物供應（主要是鮭魚）才能生存和繁衍，」CWR 評論道。 「每一次出生都很重要，這些鯨魚需要足夠的魚來養活自己和幼崽。 

“我們繼續倡導通過恢復棲息地、拆除水壩和合理管理太平洋西北地區的漁業來恢復鮭魚。” 

虎鯨保護協會強調，“鮭魚庫存需要恢復到有助於支持人口增長的水平。” 

也在 Divernet 上： 逆戟鯨綁架了領航鯨幼崽嗎？, Orca 打破了記錄——但代價是什麼？, 潛水員狂吃逆戟鯨創下罰款紀錄, 逆戟鯨“就像聚會上的孩子”

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
體驗 Freebreath，這是水下探索領域的首創。一種個人便攜式浮潛設備，可讓您透過自身身體運動的力量在水面下 15 英尺處獲得無限的空氣供應。 #scuba #scubadiving #scubadiver 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------- - ------------------------------------------------- - --------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水秀網站：https:/ /www .rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告------------------------------------ ---------------- ---------------------------------- --------- 在社群媒體Facebook 上關注我們： https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram. com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https: //www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

體驗 Freebreath，這是水下探索領域的首創。一種個人便攜式浮潛設備，可讓您透過自身身體運動的力量在水面下 15 英尺處獲得無限的空氣供應。
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GMzY4RDIwMjU1MkMwOTRB

#DEMA 的 Freebreathe 水下浸泡包

Scuba.com 附屬連結：https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag . com/affiliate/dive-gear ------------------------------------------ - -------------------------------------------------- -- 我們的網站網站：https://www .scubadivermag.com ➡️水肺潛水、水下攝影、提示和建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️水肺潛水新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https://www.scubadivermag.com godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告- -------------------- ------------------------------ -------------------- ------------ 在社群媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com /scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram .com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。 00:00 介紹 01:20 Scuba.com 02:20 穿線凸輪帶 04:15 BowLine 06:42 拆除鰭帶 08:19 滑動鉛 10:16 後拉鍊 12:56 折疊調節器 14:26 濕脖子

Scuba.com 附屬連結：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。
00：00簡介
01:20 潛水網
02:20 穿線凸輪帶
04:15 鮑林
06:42 拆除鰭帶
08:19 滑動鉛
10:16 後拉鍊
12:56 折疊規則
14:26 濕脖子

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

潛水員遇到的更多問題 w/@scubacom #scuba #tips #howto

Divolk 水下直播智慧型手機外殼 #scuba #scubadiving #scubadiver 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---- - ------------------------------------------------- - ---------------------------------------- 我們的網址：https://www .scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https ://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------- --------------- ----------------------------------- ---------------在社群媒體上追蹤我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https ://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www 合作.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

Divolk 水下直播智慧型手機外殼
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

#DEMA 的 Divolk 水下直播智慧型手機外殼

訂閱

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 隱私政策 獲取更多信息。

訂閱
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
史蒂夫·芬頓: 潛水教練吃了有罪的SD卡
彼得: 哈爾·瓦茨：斯庫巴先生的去世
奈傑爾: 英國對紅海潛水船的安全表示“嚴重關切”
唐W: 英國對紅海潛水船的安全表示“嚴重關切”
奈傑爾: 英國對紅海潛水船的安全表示“嚴重關切”
最近的消息
失去親人的虎鯨帶著新生的小鯨魚浮出水面 失去親人的虎鯨帶著新生的小鯨魚浮出水面
古代地中海沉船發現 10,000 顆陶瓷 古代地中海沉船發現 10,000 顆陶瓷
女孩的家人希望得到馬爾地夫浮潛死亡事件的答案 女孩的家人希望得到馬爾地夫浮潛死亡事件的答案
潛水教練吃了有罪的SD卡 潛水教練吃了有罪的SD卡
冰下潛水記錄沉浸式視頻 冰下潛水記錄沉浸式視頻
中國逆水行舟，圈養最多虎鯨 中國逆水行舟，圈養最多虎鯨
與我們聯繫
Facebook X-推特 Instagram Youtube
本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。
Facebook X-推特 Instagram Youtube
版權所有2024 洛克傳媒有限公司。 版權所有。
贈送訂閱
訂閱費用為 3 英鎊/月