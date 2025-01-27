藍光驅動：認識行走的珊瑚

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潛水員傾向於認為珊瑚是「無柄的」——它們留在原地，所以你知道在哪裡可以找到它們。然而，一項新的研究強調了蘑菇珊瑚在海底漫步尋找理想棲息地的能力——儘管速度很慢。

由 Brett Lewis 領導的澳洲科學小組表示，移動珊瑚早已為人所知，但它們移動和導航的方式仍然「很大程度上不為人所知」。 昆士蘭科技大學。研究人員調查了小型的、自由奔放的 圓環石 了解它如何以及為什麼會走動。

實驗表明，珊瑚對藍光有強烈的正趨光反應，這種反應是珊瑚在深水沙床中發現的。它對淺表水域中發現的白光錶現出的熱情要低得多，白光可能表明存在白化威脅。

當藍光照亮實驗室水族箱的一端時，絕大多數蘑菇珊瑚都趨向於藍光，而只有 86.7% 的蘑菇珊瑚表現出對白光的熱衷。

運動中的蘑菇珊瑚 (QUT)

在藍光試驗中，珊瑚會移動一到兩個小時，以移動長達 22 公分的距離，但在白光下移動的距離不超過 8 毫米。如果藍色和白色的光同時照射在水箱的每一端，珊瑚總是會被吸引到藍色。

高解析度縮時攝影揭示了珊瑚用來管理其運動的機制組合。透過使其組織膨脹，它可以減少摩擦，增加浮力以將其核心升離海床，並增加其表面積以捕捉水流，就像船帆一樣。

當組織依序收縮時，腹墊或「腳」將透過調整與基質的相互作用或摩擦來做出貢獻，從而使珊瑚向前移動。

最後，它還能夠收縮和扭曲其外側周圍組織，以與水母的脈動游泳運動相關的方式向前推進。

圓環石 當重力、水流或波浪等因素將其置於不利的、可能是危險的淺水位置時，它似乎會利用這種能力，並希望改善其前景——這導致研究人員得出結論，珊瑚比之前認為的“神經系統更複雜” 。這 研究剛剛發表 in PLoS ONE的.

稀疏的珊瑚難以繁殖

帛琉珊瑚礁上產卵的珊瑚 (Peter Mumby)

同時，在 昆士蘭大學在由 - 領導的研究中，一個國際團隊測量了 2024 年自然珊瑚產卵事件的成功率，並擔心發現單一珊瑚需要近距離才能成功繁殖。

「令我們驚訝的是，我們發現珊瑚之間的距離必須在 10m 以內，而且最好比這個距離更近才能發生受精，」團隊負責人 Peter Mumby 教授說。 「我們知道珊瑚之間的距離不能太遠，但我們發現它們需要比我們預期的更近。

「白化等氣候變遷影響正在殺死珊瑚並降低其密度，因此我們擔心個體之間可能會相距太遠而無法成功繁殖。”

研究人員在密克羅尼西亞群島的帛琉工作，將容器放置在珊瑚礁上的 26 個珊瑚群上方，讓大多數雌雄同體的珊瑚釋放卵子和精子。

蛋持有者之一（彼得·穆比）

「這些容器捕獲了每顆珊瑚的一些卵，並隨著潮汐漂流到海面，」蒙比教授說。 「雖然卵子無法逃脫，但精子可以進入容器並使卵子受精。

“漂流一小時後，記錄了每種類型珊瑚的受精卵比例以及與類似珊瑚的距離。”

當珊瑚非常接近時，受精率平均為 30%，但在距離 10m 時，受精率下降到不到 10%。到 20m 時，它幾乎為零。

「未來我們可能需要幫助珊瑚繼續其生命的這一關鍵部分，」該研究的合著者、澳洲國家科學機構 CSIRO 的 Christopher Doropoulos 博士評論道。

研究地點－帛琉淺礁上的桌珊瑚（Peter Mumby）

「了解當地社區的重要性為珊瑚恢復等乾預措施提供了切實的目標。理想情況下，將在重要地點監測珊瑚的密度，並進行恢復，使密度恢復到成功繁殖所需的水平。

研究 發表於 美國國家科學院院刊 （PNAS）。

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