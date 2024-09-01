名人「間諜鯨」在人類追隨者的爭吵中去世 

曾被認為被俄羅斯利用用於軍事情報活動並在過去五年中受到挪威公眾密切關注的名人白鯨「哈瓦爾基米爾」突然死亡。

他的死因不明，發生在他被搬遷的前夕，這一計劃使多年來支持他事業的環境保護主義者產生了分歧。

鯨魚支持機構OneWhale和最近的Marine Mind通常會追蹤Hvaldimir的動向，最後一次見到他是在昨天早上（30月XNUMX日）在挪威西南部斯塔萬格附近的海岸附近，他的狀況顯然良好，並且定期潛水。

海岸警衛隊已接到通知，以確保海上交通了解哈瓦爾基米爾的存在，但後來發現白鯨在水面上漂浮了很長一段時間，一艘巡邏船於下午 2.30 左右抵達，發現它已經死亡。

友善的白鯨（Marine Mind）

一艘漁船將赫瓦爾基米爾拖到裡薩維卡港，港口當局將他從水中吊起並裝上卡車，等待屍檢安排。 Hvaldimir 長超過 4 m，重量超過 1,200 kg。

Marine Mind 創辦人、海洋生物學家 Sebastian Strand 表示，死因尚不清楚。他說，屍體上有痕跡，但可能是死後其他野生動物造成的。

“聖彼得堡裝備”

2019 年XNUMX 月，赫瓦爾基米爾在挪威北部的哈默菲斯特被漁民發現，從此一舉成名。他已準備好成為水下間諜。

這隻友善的白鯨與人相處融洽，似乎一生中的大部分時間都是在圈養中度過的。他被稱為 Hvaldimir，儘管後來在斯堪的納維亞半島通常被稱為 Hvaldi（半成品 是挪威語中「鯨魚」的意思），以避免與俄羅斯總統有任何联系，因此安全帶被拆除。

白鯨通常出現在偏遠的北極，但哈瓦爾基米爾似乎滿足於留在更繁忙和溫暖的北海水域，去年甚至冒險向南遠至瑞典西南部，這引發了人們對他安全的進一步擔憂。

友善的白鯨哈瓦爾基米爾 (OneWhale)

慈善機構 一鯨 很早就成立了一個保護哈瓦爾底米爾的組織，目的是為他和其他被釋放的圈養哺乳動物建立一個安全的鯨魚保護區。

今年7月，它宣布挪威漁業局已批准將赫瓦爾基米爾重新安置回芬蘭馬克瓦朗厄爾峽灣的北極水域，靠近一個野生群體，他稍後可能會與該群體融為一體。據說，當赫瓦爾基米爾去世的消息宣佈時，航班已經安排好了。

然而，一些海洋生物學家早些時候認為，這樣的舉動會危及鯨魚的福利，並已脫離形成 海洋思維。挪威媒體也反映了這種分歧。

“不是自然死亡”

OneWhale 創辦人 Regina Haug 在得知赫瓦爾基米爾(Hvaldimir) 去世的消息後表示：「我們還不知道他的死亡方式，但他當時身處交通繁忙的水域…因此我們預計這不是自然死亡。

該慈善機構每年都會對白鯨進行健康檢查，並將哈瓦爾基米爾描述為「一頭健康的幼鯨，沒有任何疾病跡象」。白鯨的通常壽命為 35 至 50 年。豪格說：“我們已要求挪威當局提供屍檢，他們已採取行動。”

「我們心碎了。我們也很生氣，因為我們必須奮力抗爭這麼久才幫他擺脫危險。他終於離過更好的生活如此之近了。

“但我們對那些努力阻止他行動並散佈錯誤信息的人感到憤怒……有少數人想讓他被困住，並阻止這只可愛的動物更快地獲得幫助。”

Marine Mind 的 Sebastian Strand 和其他志工與 Hvaldimir (Marine Mind)

「哈瓦爾底米爾不只是一隻白鯨；它也是一頭白鯨。 “他是希望的燈塔，是聯繫的象徵，也是人類與自然世界之間深厚聯繫的提醒”，Marine Mind 的斯特蘭德說道。

「在過去的五年裡，他感動了數以萬計的人的生活，讓人們聚集在一起對自然奇觀感到敬畏。

「他的存在讓我們了解了海洋保護的重要性，同時，他也讓我們更多地了解了自己……安息吧，哈瓦爾季米爾。我們會深深懷念你，但永遠不會忘記你。

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