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棍棒：螳螂蝦如何吸收自身的衝擊波

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孔雀螳螂蝦－指節呈深綠色橢圓形（史蒂夫溫曼）
孔雀螳螂蝦－其致命的指狀突起呈現深綠色橢圓形（史蒂夫溫曼）

好鬥的螳螂蝦從洞中被捕獲，它們一直以來都是水下攝影師的熱門主體——儘管大多數人都知道，如果它們靠得太近，穹頂端口可能會破裂。

這些大蝦具有強大的攻擊力，可以用來殺死獵物或保衛領土免受競爭對手的侵害。伊利諾州西北大學的科學家稱，這種衝擊力足以砸碎軟體動物的殼或打碎水族館的玻璃，其威力相當於 22 口徑的子彈。

他們想要弄清楚的是蝦子自身脆弱的神經和組織如何承受這過程中產生的強烈衝擊波——他們認為現在他們已經找到了答案。

蝦子的攻擊是透過其兩個錘狀的「指棒」進行的。事實證明，這些層狀圖案被覆蓋，透過阻擋特定振動，形成一道屏障。

研究團隊相信，這裡的工作原理可以應用於開發合成聲音過濾材料，或防止爆炸相關的傷害。

壓力波和氣泡

西北大學仿生材料專家、論文合著者 Horacio D Espinosa 教授表示：“先前的研究主要集中在 [ 指關節 ] 球桿的韌性和抗裂性上，將球桿結構視為強化的衝擊盾牌。” 研究剛剛發表 in 科學.

「我們發現它使用『聲子機制』——選擇性過濾應力波的結構。這使得蝦子能夠在多次撞擊後保持其打擊能力並防止軟組織損傷。

孔雀螳螂蝦（Rickard Zerpe）
強力孔雀螳螂蝦（Rickard Zerpe）

指節棍將能量儲存在類似彈簧的結構中，並由類似閂鎖的肌腱約束。當閂鎖被釋放時，儲存的能量會以爆發力推動球桿向前。

「當螳螂蝦攻擊時，衝擊力會在目標上產生壓力波，」埃斯皮諾薩說。 「它還會產生氣泡，氣泡會迅速破裂，產生兆赫範圍內的衝擊波。 

「這些氣泡破裂時會釋放出強烈的能量，這些能量會穿過蝦棒。這種二次衝擊波效應，加上初始的衝擊力，使得螳螂蝦的打擊更加具有破壞性。

研究團隊分析了孔雀螳螂蝦的微觀結構（齒指齒鯊) 的盔甲並確定了俱樂部內的兩個不同區域。

產生衝擊的衝擊區域由排列成加強人字形圖案的礦化纖維構成。在其下方，週期性區域由扭曲的、螺旋狀的纖維束組成，其中每一層相對於其相鄰層逐漸旋轉。 

關鍵作用

埃斯皮諾薩說：“週期區域在選擇性濾除對生物組織特別有害的高頻剪切波方面起著至關重要的作用。” “這有效地保護了蝦子免受直接撞擊和氣泡破裂造成的破壞性應力波的影響。”

研究人員分析了波浪行為的二維模擬，但未來的研究可能會集中在「更複雜的三維模擬，以充分捕捉俱樂部的結構如何與衝擊波相互作用，」埃斯皮諾薩說。 

“此外，使用最先進的儀器設計水上實驗將使我們能夠研究聲子特性在水下條件下如何發揮作用。”該研究由西北大學的 Nicolas Alderete 領導，並獲得了空軍科學研究辦公室、海軍研究辦公室和國家科學基金會的支持。

也在 Divernet 上： 四王群島生物特徵孔雀螳螂蝦, 大堡礁的小動物螳螂蝦

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