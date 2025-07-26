康沃爾郡融入國家海洋週精神

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康沃爾野生動物信託基金會 (CWT) 表示，即將到來的 2025 年國家海洋週的主題是「海浪之下的海床」。

從今天（26 月 3 日）到 XNUMX 月 XNUMX 日星期日，我們組織了一系列戶外活動，幫助人們欣賞和了解康沃爾的海洋野生動物。

這些活動專為家庭和各個年齡層的人們而設計，包括在岩池漫步、在海草草甸浮潛、在懸崖頂上觀賞海豚以及海灘清潔——其中至少有一項是無聲迪斯科。

「參與其中，您將幫助我們監測和記錄康沃爾郡的野生動物，」CWT 表示。 “康沃爾郡擁有英國最豐富的海洋野生動物，從珍稀的彩色珊瑚到巨大的姥鯊，應有盡有。”

斯塔克豪斯灣海岸搜尋（馬特·斯萊特）

令人痛心的是，海洋環境正承受著越來越大的壓力，這源自於破壞性的捕撈活動、海上開發以及農業污染、污水和塑膠污染。康沃爾野生動物信託基金會希望透過全國海洋週活動激勵新一代海洋保護主義者和志工為保護自然採取行動。

「全國海洋週為所有人提供了一個探索當地海岸線、參與康沃爾郡各地精彩的『你的海岸』相關活動的機會，」CWT海洋參與官員凱蒂·貝爾曼說。 “全郡有超過25場活動，每個人都能找到適合自己的活動。”

CWT 是英國皇家野生動物信託協會 (Royal Society of Wildlife Trusts) 下屬 46 個信託機構之一。 全國海洋週活動 康沃爾郡的具體資訊可在 CWT 網站上找到。

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