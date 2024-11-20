深度欺騙者：午夜地帶奇怪的裸體

蒙特利灣水族館研究所 (MBARI) 的研究人員在 加利福尼亞州.

尾鰭魚 – 或「深度欺騙者」 – 是生物發光的，有一個大的帽結構，可以在一端噴射水流，扁平的尾巴上有手指狀的突起或 指節 另一邊是色彩鮮豔的內臟。

由於其腳部像蝸牛，這種生物最初被海洋生物學家稱為「神秘的軟體動物」。

大約四分之一個世紀前，即 2000 年 XNUMX 月，在一次潛水中使用 巴巴里 ROV Tiburon的 蒙特利灣外，深度 2,614m。然而，直到現在，在對 150 多次 ROV 目擊事件進行審查後， 詳細說明 已發布。

這種神秘的軟體動物只在深海中發現（MBARI）

「由於 MBARI 先進的水下技術，我們能夠對深海動物進行有史以來最全面的描述，」該研究所的高級科學家兼團隊負責人 Bruce Robison 評論道。 “我們投入了 20 多年的時間來了解這種迷人的裸鰓類動物的自然歷史。”

凝膠罩

大多數裸鰓類動物使用肌肉發達的足部在固體表面上移動，而這種海蛞蝓則使用凝膠狀的頭蓋在水中推動自己，整個身體從頭蓋到尾部上下起伏地游泳。

科學家推測，如果受到威脅，它的分叉尾尖會因生物發光而發光，並且也會脫落——這可能是一種分散捕食者註意力的策略。

「當我們第一次用 ROV 拍攝它發光時，控制室裡的每個人都大聲喊道‘噢！’同時，」MBARI 高級科學家 Steven Haddock 說。 “我們都被這景象迷住了。

生物發光，來自引擎蓋和指狀表面的光 (MBARI)

「直到最近，相機才能夠以高解析度和全彩拍攝生物發光。 MBARI 是世界上僅有的幾個我們將這項新技術帶入深海的地方之一。

遺傳分析

也捕獲了十八個人進行基因分析。這表明該生物是一種裸鰓亞目動物，但它與已知物種的親緣關係如此之遠，以至於它被認為屬於自己的一個科。

由於其身份不明且尾尖像手指一樣，它被賦予了“深度欺騙者”的學名。標準長度為 14.5 厘米，而彈性兜帽的寬度可達 9 厘米。

影像中可以看到的紅色器官是胃，橘色器官是消化腺，白色小斑塊是大腦。對每隻裸鰓類胃內容物的分析揭示了糠蝦的殘骸，這些蝦似乎是透過使用兜帽捕獲的，儘管這一過程尚未被觀察到。

和其他裸鰓亞目動物一樣，深海欺騙者是雌雄同體，似乎會下降到海底產卵，在釋放卵的同時保持腳部附著。完整的報告剛剛發表在期刊上 深海研究第一部分.

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