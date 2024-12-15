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對於尋找配偶的座頭鯨來說，距離不是問題

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座頭鯨獨特的尾巴（Ekaterina Kalashnikova）
經常旅行的座頭鯨的尾巴（Ekaterina Kalashnikova）

一個國際研究小組在公民科學家的幫助下記錄了已知哺乳動物中最長的遷徙之一，即使以分佈廣泛的座頭鯨的標準來看，這也是令人驚訝的。

座頭鯨（新星巨pt）眾所周知，遷徙路線在南北之間延伸很長的距離，從熱帶繁殖地到涼爽的覓食地，但種群往往在縱向上保持分離，並對它們慣常的覓食地高度忠誠。

在南半球有七個已知的繁殖族群，到目前為止，人們認為它們之間沒有太多重疊。 

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現在，該團隊已經記錄了在兩個不同海洋盆地的越冬地發現的成熟雄性座頭鯨目擊記錄之間的最長記錄距離。 

2013年和2017年，人們首次在哥倫比亞附近的東太平洋發現了他，五年後又在印度洋西南部的桑給巴爾附近發現了他，當時人們認為他至少已經15歲了。 

這些目擊事件都發生在繁殖季節前後，並顯示鯨魚與雌性在一起。由於兩個繁殖族群經度相距 120°，鯨魚之間的距離至少為 13,046 公里。 

公民科學家和科學研究人員透過向網站提交的多張照片為這項研究做出了貢獻 快樂鯨，它透過個體的吸蟲來識別動物，並擁有一個包含超過 100,000 張圖像的資料庫

科學家表示，這種特殊的遷徙可能是由於氣候變遷導致鯨魚賴以生存的磷蝦族群減少所致。然而，另一種理論認為，自 1980 年代大多數國家暫停捕鯨以來，隨著鯨魚數量持續恢復，雄性鯨魚在其慣常棲息地內競爭尋找合適的雌性鯨魚可能變得更加困難。

鯨魚研究員葉卡捷琳娜‧卡拉什尼科娃
鯨魚研究員葉卡捷琳娜‧卡拉什尼科娃

葉卡捷琳娜·卡拉什尼科娃博士 坦尚尼亞鯨豚計劃 領導了這項研究，她說鯨魚的旅程代表了有記錄的座頭鯨旅行的最遠距離。

據說這項研究強調了「跨界研究工作和公民科學以了解座頭鯨跨洋運動的潛在驅動因素和族群影響」的重要性。它發表在期刊上 英國皇家學會開放科學.

也在 Divernet 上： 攝影機捕捉到座頭鯨的同性戀遭遇, 外星人獵人激發了世界上第一次與鯨魚的對話, 英國海域是座頭鯨的“服務站”, 駝背金曲：朗朗上口的歌曲可以環遊世界

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