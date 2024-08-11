潛水員在BC省享受罕見的鯊魚遭遇

這並不陌生，因為 迪韋爾內特 報告於 相似的遭遇 去年五月，這種罕見的現象足以讓海洋生物學家興奮不已：一條鈍鼻六鰓鯊在加拿大太平洋沿岸的淺水區徘徊。

8 月 XNUMX 日晚，米切爾·休伊特 (Mitchell Hewitt) 描述了他的遭遇，稱其為“一生難得的發現”。 “今年夏天我每天都在潛水尋找其中一隻鯊魚。”

為 Keystone Environmental 工作的野外海洋生物學家更常從事觀察該地區頭足類動物和吸盤動物的行為。他在從社區潛水時發現了這條鯊魚 獅子灣 位於溫哥華北部的豪灣。

這條鯊魚是一隻雄性幼鯊，他估計長約2.5m，當時正在水深約15m的海底遊動。休伊特和他的團隊花了大約 10 分鐘觀察鯊魚（灰色六角藻），甚至一度決定在他的雙腿之間游泳。

鈍鼻六鰓鯊（米切爾·休伊特）

鈍鼻六鰓鯊，也稱為牛鯊，通常出現在 100 至 2,000 m 的深度，但幼鯊偶爾會在夜間冒險進入淺水區尋找獵物。不列顛哥倫比亞省附近的雌​​性有時也會來到海岸分娩，產下的幼崽數量可能超過 100 隻。

該物種是世界上最大的鯊魚之一，可長至 6m 長，重 600kg。

休伊特告訴 CTV 新聞：“它只是一個溫柔的巨人，就像一隻大海小狗。”他說，他「一直在用力呼吸，因為我嚇壞了。在那之後的幾個小時裡我都如坐針氈。

去年 潛水長 Matteo Endrizzi 也提到了一次“一生一次的經歷”，當時他和他的團隊在溫哥華島更西邊的阿爾貝尼尼灣 (Albernini Inlet) 進行 2m 深的沉船潛水時遇到了一條 20m 的幼魚。他們說鯊魚似乎被它們的燈光吸引了。

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