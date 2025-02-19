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潛水員、野生魚類知道你是誰！

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研究共同作者 Maëlan Tomasek 和他的一位志願者 (MPI-AB)
研究合著者 Maëlan Tomasek 和他的一位志工（Maëlan Tomasek / MPI-AB）

潛水員在野外遇到的魚有能力區分我們——只要我們提供一些視覺線索，例如我們的潛水裝備的顏色。

這是馬克斯普朗克動物行為研究所的一項新研究的發現（甲基異戊酸酯)，其靈感來自於其科學潛水員在科西嘉島地中海研究站的經驗。

在每個野外季節的某個時候，潛水員都會發現野生魚會跟隨他們並偷走作為實驗獎勵的食物。個別魚似乎能辨識之前攜帶食物的潛水員，並且只會跟隨該潛水員，而忽略其他潛水員。 

然而，過去對魚類區分人類個體的能力的研究非常有限。

人工養殖的射水魚已被證明能夠識別 電腦-在實驗室實驗中產生的人臉圖像「但從來沒有人問過，當我們進入它們的水下世界時，野生魚是否有能力，或者是否有動機識別我們，」這項新研究的共同第一作者、來自法國克萊蒙奧弗涅大學的 MPI-AB 博士生 Maëlan Tomasek 說。

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自願者

科學家在 8 米深的水下進行了一系列開放水域實驗，參與研究的魚是“自願的志願者，可以隨意來去”，共同第一作者、MPI-AB 本科生 Katinka Soller 指出。

在實驗的第一個階段，索勒爾對魚進行了「訓練」。

隨著時間的推移，她逐漸去除了顯眼的提示，直到她只穿著普通的潛水裝備。她會把食物藏起來，只餵那些跟著她遊了整整 50 公尺的魚。

在海洋站棲息的數十種魚類中，有兩種​​鯛魚特別熱衷於 訓練 他們的好奇心和學習意願令科學家感到驚訝。

「我一進入水中，幾秒鐘的時間我就看到它們向我遊來，彷彿不知從何處冒出來，」索勒爾說。

每天參加訓練的都是同樣的人，他們變得如此熟悉，她可以給他們起名字，比如「背上有兩片閃亮的銀色鱗片的伯尼和尾巴上有咬痕的阿爾菲——“。

伯尼的鱗片讓潛水員發現了他（MPI-AB）
敏銳的學習者伯尼的音階讓他很容易被認出來（MPI-AB）

兩名潛水員，不同的裝備

12 天后，大約有 20 條可識別的魚會跟隨索勒 訓練 游泳。

下一個實驗階段是測試魚是否能區分索勒和另一個潛水員，所以她和托馬塞克會穿上不同顏色的潛水衣， 並從同一起點向不同方向游去。 

第一天，這條魚同樣跟隨兩位潛水員，似乎在努力決定該追趕哪一個。然而，托馬塞克並沒有餵食跟隨他的魚，第二天跟隨索勒的魚的數量明顯增加。 

為了檢查魚是否學會識別正確的潛水員，研究人員重點關注了六條魚，發現其中四條魚在實驗過程中表現出了強勁的正向學習曲線。 

「這是一個很酷的結果，因為它表明魚類並不是簡單地因為習慣或因為有其他魚而追隨卡廷卡魚，」托馬塞克說。 “他們注意到了兩位潛水員，對每個人進行了測試，並了解到卡廷卡在游泳結束時給予了獎勵。”

色覺

潛水員幫助魚類的獨特裝備（左）隨後穿著相同的裝備
獨特的潛水裝備幫助魚（左）隨後穿著相同的裝備

隨後，科學家穿著相同的潛水裝備重複了這些試驗，發現魚不再能夠區分它們。 「幾乎所有的魚都具有彩色視覺，因此鯛魚學會根據身體上的色塊來識別正確的潛水員也就不足為奇了，」托馬塞克說。

他指出，人類潛水員也會出現同樣的情況：「潛水時，臉部表情會變形 口罩所以我們通常是依靠潛水衣之間的差異， 或設備的其他部分能夠相互識別。科學家相信，如果有更多時間，魚類可能已經學會利用人類的頭髮或手等更細微的特徵來區分潛水員。

「我們已經觀察到它們靠近我們的臉並仔細觀察我們的身體，」索列爾說。 “就好像他們在研究我們，而不是我們研究他們。”

YouTube視頻

「這些在複雜世界中生存並且每分鐘都與無數不同物種互動的動物能夠根據視覺線索識別人類，這並不令我感到震驚，」領導 MPI-AB 一個研究小組的資深作者亞歷克斯喬丹 (Alex Jordan) 說。 

「我想最令人驚訝的是，他們竟然能夠做到這一點。這表明我們可能低估了我們的水下表親的能力。

托馬塞克總結道：“人類與魚類等在進化樹上距離我們如此遙遠、我們無法直觀理解的動物之間竟然存在聯繫，這種想法可能很奇怪。” 

「但如果我們留意的話，人與動物的關係可以克服數百萬年的進化距離。現在我們知道他們看到了我們，是時候讓我們看到他們了。該研究 剛剛發表 在雜誌 生物學快報.

也在 Divernet 上： 走進地下世界：在熱煙民下方發現新的生態系統, 海綿向上移動生命的秘密

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28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

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