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DNA 證明：虎鯨為取得白鯊肝臟而殺戮

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大白鯊（安德魯福克斯/羅德尼福克斯探險隊）
大白鯊（安德魯福克斯/羅德尼福克斯探險隊）

在1918早期， 迪韋爾內特 / 潛水員 雜誌跑 獨家報道 作者為鯊魚專家理查皮爾斯。該聲明附帶了一個嚴厲的警告：在南非，以籠中潛水觀賞大白鯊為基礎的旅遊業正處於危險之中，因為嗜好鯊魚肝的虎鯨正在殺死或嚇跑鯊魚。

兩頭名為左舷和右舷的虎鯨對一直被認為是終極頂級掠食者的動物發起了恐怖統治。對於那些從事利潤豐厚的鯊魚潛水行業的人來說，這個建議很難接受。

虎鯨（Isabella Reeves / 弗林德斯大學）
Orca（Isabella Reeves / 弗林德斯大學）

如今，七年過去了，南非沿岸大白鯊仍然數量稀少，DNA 證據首次證實，虎鯨追捕並殺死了一隻大白鯊，以獲取其肝臟。

此次事件發生在澳洲。目擊者看到了幾頭虎鯨（Orcinus逆戟鯨)，其中包括兩隻當地公認的個體，名為 Bent Tip 和 Ripple，於 2023 年在維多利亞波特蘭附近的布里奇沃特灣捕獲了一隻大型獵物。

兩天后，一條長 4.7 公尺的大白鯊的屍體（char魚) 被沖上岸，並被州漁業官員收集起來進行調查。

白鯊屍體被沖到波特蘭海灘（本·約翰遜/波特蘭誘餌和漁具公司）
白鯊屍體被沖到波特蘭海灘（本·約翰遜/波特蘭誘餌和漁具公司）

四處咬傷

這項剛發表的有關鯊魚的研究由弗林德斯大學的一個科學團隊領導，他們分析了從鯊魚屍體上四個不同咬傷處採集的拭子。 

當對拭子進行定序以尋找掠食者留下的遺傳物質時，DNA中就有證據。一頭虎鯨吃掉了這條鯊魚的中段，那裡曾經有營養豐富的肝臟，另外三處傷口則顯示出食腐闊鼻七鰓鯊的 DNA。大白鯊的消化器官和生殖器官也消失了。

分析是根據虎鯨捕食南非和加州大白鯊和其他種類鯊魚的軼事證據。 

「這些發現為虎鯨在澳洲水域捕食白鯊提供了令人信服的證據，並強烈暗示了它們選擇性食用肝臟，」這項研究的主要作者、該大學南部鯊魚生態組和西澳大利亞鯨類研究中心（CETREC）的博士生伊莎貝拉·里夫斯說。

“這表明，此類掠奪事件在全球範圍內可能比以前認為的更為廣泛和普遍。”

弗林德斯大學研究資訊圖表（Emma Luck）
弗林德斯大學研究資訊圖表（Emma Luck）

其他鯊魚

在澳大利亞，曾偶爾有記錄顯示虎鯨捕食藍鯊、鯖鯊、短鰭鯖鯊、地鯊和虎鯊，但此前從未有證據顯示虎鯨殺死過大白鯊。

「有證據表明，由於南非的虎鯨捕食，大白鯊被迫遷移或直接死亡，從而引發了更廣泛的海洋生態系統的連鎖變化，」該研究的共同主要作者、弗林德斯大學副教授亞當米勒評論道。

YouTube視頻

「我們知道大白鯊是生態系統結構和功能的關鍵調節者，因此保護這些頂級掠食者非常重要。因此，我們應盡可能密切關注澳大利亞水域的此類互動。

新的研究是 發表於 生態與進化.

也在 Divernet 上： 逆戟鯨攻擊鯊魚，南非大白鯊旅遊業面臨危險, 孤獨的逆戟鯨在2分鐘內殺死了大白鯊, 雌性殺手大戰藍鯨－世界首例, 老湯姆、伊甸園殺手及其 DNA 秘密

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