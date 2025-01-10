埃及人競相對鯊魚致命事件做出反應

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29 月 XNUMX 日，紅海度假勝地阿拉姆港發生了一起涉及一名遊客和鯊魚的致命事件，一周內，埃及科學委員會 國立海洋水產研究所 （NIOF）已就此事發布了「最終報告」。

罹難者是兩名義大利遊客：48 歲的吉安盧卡·迪·焦亞(Gianluca Di Gioia) 死亡，69 歲的佩皮諾·法帕尼(Peppino Fappani) 試圖幫助他，但手臂和腿部被咬傷，但傷勢不嚴重。這些人進入了薩法亞度假村碼頭附近的海域，但位於指定游泳區之外，並且 該事件已被報導 on 迪韋爾內特.

現在據說肇事的鯊魚是灰鯖鯊，其中有兩種，短鰭鯊（奧林科伊蘇魯斯 (Isurus oxyrinchus) 和長鰭（伊蘇魯斯），發現於紅海，但很少靠近海灘。兩者都在全球範圍內面臨滅絕的威脅。

NIOF 的報告稱，這一事件雖然罕見，但考慮到自然掠食性鯊魚的存在，特別是在紅海淺海地區，該事件「並不意外」。 埃及獨立.

灰鯖鯊的攻擊性行為歸因於紅海自然保護區內外船隻的過度捕撈，及其對鯊魚賴以生存的獵物族群的破壞性影響。

報告指出：“有強有力的證據表明，這一事件並非偶然，即使這種捕撈活動被完全禁止，鯊魚襲擊事件仍將持續多年，直到天然魚類種群被取代。”

它還指出了人們被允許在禁止區域游泳的危險，並表明在這種情況下，正是一群海豚的存在鼓勵了鯊魚去捕獵。

紅海飛旋海豚（亞歷山大·瓦塞寧）

受害者遭到襲擊但他的屍體沒有被吃掉這一事實據說很重要，這可能反映出鯊魚本能地防禦它所認為的對其進食區域的入侵。

它已經襲擊了這些人至少五次，這表明它因缺乏獵物而處於瘋狂狀態。

建議

報告明確指出，需要與政府機構和旅遊部門合作，對鯊魚行為進行進一步全面的研究，並提出了一系列建議，旨在減少進一步的事件並加強旅遊海灘的安全和安保措施。

其中包括利用最新的追蹤技術在沿海地區建立為期一年的科學鯊魚監測計劃；為旅遊項目業主和船長舉辦鯊魚意識講習班；科學獎學金和研究生課程，以培養鯊魚和其他「危險海洋生物」行為的專家。

應成立一個管理鯊魚危機的委員會，由紅海省、環境事務局、國家IOF、安全和衛生當局的代表組成；應加強海上安全程序，在飯店碼頭配備訓練有素的救援人員，並配備先進的醫療設備和快速救援船。

應制定一項計劃來管理海洋廢物、規範捕撈和對抗海洋污染，以避免改變鯊魚的行為並維持生態平衡。該報告支持了先前關於過往船隻丟棄動物屍體和有機廢物並吸引鯊魚到沿海地區的警告。

什麼不該做

用水者應避免： 無人陪伴游泳；在遠離海岸的深部、陡峭地區冒險；日出、日落或夜間鯊魚覓食時入海；佩戴珠寶或穿著閃亮的衣服；帶著開放性傷口進入水中；和餵鯊魚。

該委員會還建議與鄰國合作估算鯊魚物種的族群數量，以製定管理計畫並維持生態平衡。

進一步的建議是將紅海捕魚區與蘇伊士灣分開，並禁止在從阿什拉菲礁到南部埃及/蘇丹邊境的紅海所有地區捕魚。相反，他們將被允許在埃及領海之外作業，大岸礁將被宣佈為自然保護區。

迪吉奧亞的死亡是自 2017 年以來首例與鯊魚有關的死亡報告。 一個 24 歲的孩子 2023 年 2022 月，俄羅斯浮潛者在赫爾格達遭遇了一次被認為與虎鯊有關的事件。 XNUMX 年，兩名遊客在赫爾格達附近被認為是虎鯊遭遇的事件中喪生。

也在 Divernet 上： 遊客在紅海鯊魚事件中死亡, 赫爾格達虎鯊死亡, 死亡歸咎於雌性虎鯊