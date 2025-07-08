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英國海馬被一群暴徒圍攻

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隨著保護措施的加強，海馬在英國變得越來越常見（Neil Garrick-Maidment / 海馬信託基金）
隨著保護措施的加強，海馬在英國變得越來越常見（Neil Garrick-Maidment / 海馬信託基金）

今年夏天，在英格蘭似乎繁衍生息的海洋物種之一是海馬，不過，如果其他潛水員不親自前往觀看，那些為實現這一目標做出貢獻的志工們會非常感激。 

7 月的第一周，來自 海馬信託基金 在拍攝一部紀錄片的過程中，他們在西南海岸進行了一項調查，驚訝地發現在一個地點竟然發現了多達17隻海馬。其中大約一半是雄性，而且大多數都懷孕了，這預示著海馬種群的未來一片光明。

此前，該基金會的專家們只在一次潛水中見過如此多的海馬， 是22 2020 年新冠疫情封鎖結束時，在斯塔德蘭灣記錄到的 迪韋爾內特 當時。信託基金估計，這些海馬的數量還不到該地點海馬總數的一半， 儘管在幾週內 人口已經消散。

海馬信託基金會創始人兼首席執行官尼爾·加里克-梅德門特 (Neil Garrick-Maidment) 率領了最新一次潛水，並首次發現了這些海馬。他負責將兩種原產於英國的海馬迴－刺海馬（海馬s）和短鼻海馬（海馬體）。 2008 年《野生動物和鄉村法》對其進行了保護。

在最近的調查潛水中發現的兩隻海馬（Neil Garrick-Maidment / 海馬信託基金）
在最近的調查潛水中發現的兩隻海馬（Neil Garrick-Maidment / 海馬信託基金）

未經海洋管理組織 (MMO) 許可（海馬信託潛水員需持有該許可），透過潛水或浮潛主動尋找這些受保護物種是違法的。然而，任何偶然發現海馬的潛水員都應 報告目擊情況 以便它能夠反映在國家海馬資料庫（NSD）中。

生態繫泊成功

英國海馬基金會於1994年成立了英國海馬調查項目，使其成為世界上同類調查中持續時間最長的。觀測資料被輸入到英國海馬資料庫（NSD），該資料庫是世界海馬資料庫的一部分。

目前看來對英國海馬有利的一個因素是海馬信託基金、船民和斯塔德蘭灣海洋夥伴關係安裝的生態繫泊設備，以防止船錨和鏈條對海草棲息地造成破壞。 

生態繫泊系統採用彈性立管而非鏈條，並隨潮汐上升，以防止拖曳海床。該系統成本高昂，每年維護成本約100,000萬英鎊，不過船舶使用者的繫泊費和捐款有助於彌補這筆支出。

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